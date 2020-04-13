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Ракурс
Коронавирус в армии. Фото: slovoidilo.ua

Коронавирус: возросло количество инфицированных COVID-19 в рядах ВСУ

13 апр 2020, 10:40
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Новый короронавирус продолжает подкашивать военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В понедельник, 13 апреля, острую респираторную болезнь COVID-19 обнаружили уже у 19 человек. Один больной выздоровел, еще один человек умер от коронавируса. На изоляции находятся 214 человек. У 25 человек изоляция завершается за три дня. Об этом сегодня сообщило командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что вчера с помощью ПЦР тестирования подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у военного, который еще 8 апреля был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом внегоспитальная двусторонняя пневмония. Состояние здоровья стабильное тяжелое.

В МС ВСУ напомнили, что чаще всего военнослужащие инфицируются во время эпизодических встреч с родственниками или друзьями, с которыми не живут вместе или не общаются ежедневно.

Напомним, по состоянию на 13 апреля коронавирус в Украине диагностировали уже в 3 тыс. 102 человек. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 325 человек, из них 12 — дети и 85 медицинских работников.

Вчера командование операции Объединенных сил сообщало, что коронавирусная инфекция COVID-19 за 12 марта не обнаружена среди личного состава.

Источник: Ракурс


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