Курс валют на 13 апреля. Фото: Pexels

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Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 13 апреля был установлен Национальным банком (НБУ) на уровне 27,20 грн/долл., что на 5 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро также опустился в цене. 13 апреля один евро стоит 29 грн и 56 коп. Это на 7 копеек дешевле, чем вчера. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 13 апреля:

1 фунт стерлингов — 33,67 грн;

1 долл. США — 27,2 грн;

1 швейцарский франк — 28,01 грн;

10 йен — 2,5 грн;

10 российских рублей — 3,68 грн;

1 евро — 29,56 грн.

Отметим, за предыдущую неделю Нацбанк купил на межбанке 327 млн долл. В течение марта 2020 года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 264 млн долл. и продал 2 млрд 453 млн долл. В целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась. Ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения снизился, отмечают в НБУ.

Как сообщалось, Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в этом году упадет на 3,5%. Причиной этого станет замедление украинской экономики из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Также Всемирный банк прогнозирует, что инфляция в Украине в этом году вырастет до 8,9%, дефицит госбюджета достигнет показателя в 4,9% от ВВП.