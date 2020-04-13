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В Украине за сутки коронавирусом заболели 325 человек
В Украине за сутки коронавирусом заболели 325 человек, из них 85 — врачи (КАРТА)https://racurs.ua/n136638-v-ukraine-za-sutki-koronavirusom-zaboleli-325-chelovek-iz-nih-85-vrachi-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Украине диагностирован уже в 3 тыс. 102 человек. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 325 человек, из них 12 — дети и 85 медицинских работников.
Госпитализированы 77 человек, из них один ребенок. К аппарату искусственной вентиляции легких подключили трех новых больных COVID-19. Об этом во время онлайн-брифинга 13 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки выздоровели восемь человек, среди них один ребенок и четыре медицинских работника. Еще 10 человек умерли. Теперь в Украине 93 летальных случая от коронавируса и 97 пациентов выздоровели.
По словам Степанова, большинство погибших от коронавируса — это люди пожилого возраста, у которых были сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет и другие.
Сейчас в Украине такая статистика больных коронавирусом:
- Винницкая область — 194 случая;
- Волынская область — 78 случаев;
- Днепропетровская область — 60 случаев;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 94 случая;
- Закарпатская область — 92 случая;
- Запорожская область — 85 случаев;
- Ивано-Франковская область — 300 случаев;
- Кировоградская область — 142 случая;
- г. Киев — 495 случаев;
- Киевская область — 216 случаев;
- Львовская область — 124 случая;
- Луганская область — 3 случая;
- Николаевская область — 5 случаев;
- Одесская область — 69 случаев;
- Полтавская область — 25 случаев;
- Ровенская область — 125 случаев;
- Сумская область — 74 случая;
- Тернопольская область — 273 случая;
- Харьковская область — 11 случаев;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 22 случая;
- Черновицкая область — 462 случая;
- Черкасская область — 102 случая;
- Черниговская область — 9 случаев.
Степанов также отметил, что в Украине значительно увеличили количество тестирований на коронавирус — теперь будут делать 2,5−3 тыс. тестов в сутки. Будут тестировать также всех пациентов с воспалением легких, контактных лиц.
По состоянию на утро 13 апреля в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило более 11 тыс. сообщений о подозрении на COVID-19.
Как писал «Ракурс», коронавирус обнаружили уже у пяти человек из Николаевской области. Установлено, что они контактировали с 17 людьми. Этих людей срочно обследуют. На Тернопольщине еще 41 медик заразился COVID-19 — 11 врачей, 30 фельдшеров и медицинских сестер.
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