В Украине за сутки коронавирусом заболели 325 человек

https://racurs.ua/n136638-v-ukraine-za-sutki-koronavirusom-zaboleli-325-chelovek-iz-nih-85-vrachi-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован уже в 3 тыс. 102 человек. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 325 человек, из них 12 — дети и 85 медицинских работников.

Госпитализированы 77 человек, из них один ребенок. К аппарату искусственной вентиляции легких подключили трех новых больных COVID-19. Об этом во время онлайн-брифинга 13 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки выздоровели восемь человек, среди них один ребенок и четыре медицинских работника. Еще 10 человек умерли. Теперь в Украине 93 летальных случая от коронавируса и 97 пациентов выздоровели.

По словам Степанова, большинство погибших от коронавируса — это люди пожилого возраста, у которых были сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет и другие.

Сейчас в Украине такая статистика больных коронавирусом:

Винницкая область — 194 случая;

Волынская область — 78 случаев;

Днепропетровская область — 60 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 94 случая;

Закарпатская область — 92 случая;

Запорожская область — 85 случаев;

Ивано-Франковская область — 300 случаев;

Кировоградская область — 142 случая;

г. Киев — 495 случаев;

Киевская область — 216 случаев;

Львовская область — 124 случая;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 5 случаев;

Одесская область — 69 случаев;

Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 125 случаев;

Сумская область — 74 случая;

Тернопольская область — 273 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черновицкая область — 462 случая;

Черкасская область — 102 случая;

Черниговская область — 9 случаев.

Степанов также отметил, что в Украине значительно увеличили количество тестирований на коронавирус — теперь будут делать 2,5−3 тыс. тестов в сутки. Будут тестировать также всех пациентов с воспалением легких, контактных лиц.

По состоянию на утро 13 апреля в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило более 11 тыс. сообщений о подозрении на COVID-19.

Как писал «Ракурс», коронавирус обнаружили уже у пяти человек из Николаевской области. Установлено, что они контактировали с 17 людьми. Этих людей срочно обследуют. На Тернопольщине еще 41 медик заразился COVID-19 — 11 врачей, 30 фельдшеров и медицинских сестер.