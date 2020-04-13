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Ракурс
В Украине за сутки коронавирусом заболели 325 человек

В Украине за сутки коронавирусом заболели 325 человек, из них 85 — врачи (КАРТА)

13 апр 2020, 10:08
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Коронавирус в Украине диагностирован уже в 3 тыс. 102 человек. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 325 человек, из них 12 — дети и 85 медицинских работников.

Госпитализированы 77 человек, из них один ребенок. К аппарату искусственной вентиляции легких подключили трех новых больных COVID-19. Об этом во время онлайн-брифинга 13 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки выздоровели восемь человек, среди них один ребенок и четыре медицинских работника. Еще 10 человек умерли. Теперь в Украине 93 летальных случая от коронавируса и 97 пациентов выздоровели.

По словам Степанова, большинство погибших от коронавируса — это люди пожилого возраста, у которых были сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет и другие.

Сейчас в Украине такая статистика больных коронавирусом:

  • Винницкая область — 194 случая;
  • Волынская область — 78 случаев;
  • Днепропетровская область — 60 случаев;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 94 случая;
  • Закарпатская область — 92 случая;
  • Запорожская область — 85 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 300 случаев;
  • Кировоградская область — 142 случая;
  • г. Киев — 495 случаев;
  • Киевская область — 216 случаев;
  • Львовская область — 124 случая;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 5 случаев;
  • Одесская область — 69 случаев;
  • Полтавская область — 25 случаев;
  • Ровенская область — 125 случаев;
  • Сумская область — 74 случая;
  • Тернопольская область — 273 случая;
  • Харьковская область — 11 случаев;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 22 случая;
  • Черновицкая область — 462 случая;
  • Черкасская область — 102 случая;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ

Степанов также отметил, что в Украине значительно увеличили количество тестирований на коронавирус — теперь будут делать 2,5−3 тыс. тестов в сутки. Будут тестировать также всех пациентов с воспалением легких, контактных лиц.

По состоянию на утро 13 апреля в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило более 11 тыс. сообщений о подозрении на COVID-19.

Как писал «Ракурс», коронавирус обнаружили уже у пяти человек из Николаевской области. Установлено, что они контактировали с 17 людьми. Этих людей срочно обследуют. На Тернопольщине еще 41 медик заразился COVID-19 — 11 врачей, 30 фельдшеров и медицинских сестер.


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