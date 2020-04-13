Всеукраинская школа онлайн. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n136637-vseukrainskaya-shkola-onlayn-vse-translyacii-urokov-na-13-aprelya-video.html

Ракурс

«Всеукраинская школа онлайн» — это специальный телевизионный проект, который позволяет ученикам 5−11 классов получать необходимые знания во время карантина.

Онлайн уроки проходят ежедневно, с понедельника по пятницу, по меньшей мере до конца карантина. Каждый день трансляции начинаются в 10.00 на YouTube-канале МОН, а также еще на 15 телеканалах и медиаресурсах.

В сети и на ТВ транслируются уроки украинского языка, украинской литературы, истории Украины, всемирной истории, английского языка, физики, алгебры, геометрии, географии, химии и биологии.

Мы собрали все онлайн-трансляции, которыми можно воспользоваться в любой момент.

Уроки онлайн для 5 класса по 13 апреля — английский язык, математика, зарядка.

Уроки онлайн для учащихся 6 класса за 13 апреля — английский язык, математика, зарядка, биология.

Уроки онлайн для 7 класса на сегодня — английский язык, история Украины, зарядка, математика, география.

Уроки онлайн 8 класс 13 апреля — английский язык, история Украины, зарядка, алгебра, география.

Уроки онлайн 9 класс 13 апреля — украинский язык, алгебра, зарядка, английский язык, история Украины, география.

Уроки онлайн 10 класс 13 апреля — украинский язык, алгебра, зарядка, физика, история Украины.

Уроки онлайн 11 класс 13 апреля — украинский язык, алгебра, зарядка, физика, история Украины.

Напомним, созданием видеоуроков для проекта «Всеукраинская школа онлайн» занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, в частности «Квартала 95», «Мамахохотала» и Patriot за деньги волонтеров.