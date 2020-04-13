Всеукраїнська школа онлайн. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n136637-vseukrayinska-shkola-onlayn-vsi-translyaciyi-urokiv-na-13-kvitnya-video.html

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«Всеукраїнська школа онлайн» — це спеціальний телевізійний проект, який дозволяє учням 5−11 класів отримувати необхідні знання під час карантину.

Онлайн уроки проходять щодня, з понеділка по п’ятницю, щонайменше до кінця карантину. Кожного дня трансляції починаються о 10.00 на YouTube-каналі МОН, а також ще на 15 телеканалах та медіаресурсах.

У мережі та на ТБтранслюються уроки з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

Ми зібрали всі онлайн-трансляції, якими можна скористатися у будь-який момент.

Уроки онлайн для 5 класу за 13 квітня — англійська мова, математика, руханка.

Уроки онлайн для учнів 6 класу за 13 квітня — англійська мова, математика, руханка, біологія.

Уроки онлайн для 7 класу на сьогодні — англійська мова, історія України, руханка, математика, географія.

Уроки онлайн 8 клас 13 квітня — англійська мова, історія України, руханка, алгебра, географія.

Уроки онлайн 9 клас 13 квітня — українська мова, алгебра, руханка, англійська мова, історія України, географія.

Уроки онлайн 10 клас 13 квітня — українська мова, алгебра, руханка, фізика, історія України.

Уроки онлайн 11 клас 13 квітня — українська мова, алгебра, руханка, фізика, історія України.

Нагадаємо, створенням відеоуроків для проекту «Всеукраїнська школа онлайн» займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, зокрема «Кварталу 95», «Мамахохотала» і Patriot за гроші волонтерів.