Пожар в Чернобыле горит уже 10 дней: огонь уничтожил 12 бывших сел

Пожар в Чернобыле. Фото: GETTY IMAGES

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Пожар в Чернобыле горит уже 10 дней. Спасатели продолжают ликвидировать очаги возгорания на территории лесничеств.

13 апреля спасатели продолжают тушить пожары на территории трех лесничеств — Корогодского, Котовского и Денисовецкого. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что продолжает гореть травяной настил и лесная подстилка. При этом отмечается, что на левом берегу Припяти очагов возгорания нет. К тушению пожаров привлекли 366 человек и 88 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета. За прошедшие сутки они сбросили 370 тонн воды.

Как пишет УНИАН, масштабный пожар в зоне отчуждения уничтожил старые кладбища, леса, болота и по меньшей мере 12 бывших сел. Ущерб от пожаров уже сейчас оценивают в десятки миллионов гривен, однако полный масштаб трагедии будет понятен только после ликвидации возгораний.

Как сообщалось, суммарно огонь охватил уже по меньшей мере 3,5 тыс. га территории зоны отчуждения, однако точный размер выжженной территории узнать сейчас невозможно из-за задымления. При этом убытки от пожаров, по предварительным подсчетам, достигают «десятков миллионов гривен».