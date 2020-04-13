Новым дудлом поблагодарили продавцов. Скриншот: «Гугл»

https://racurs.ua/n136635-google-posvyatil-novyy-doodle-prodavcam-produktovyh-magazinov-foto.html

Ракурс

Google (Гугл) 7 апреля выпустил новый doodle (дудл), посвященный людям, которые вынуждены работать во время пандемии коронавируса.

Сегодня дудл посвятили продавцам продуктовых магазинов. На анимированном рисунке показано, как коллектив «Гугл» присылает им сердце — символ любви.

Спасибо всем работникам продуктовых магазинов, — говорится в подписи к новому дудлу.

Как известно, Google запустил выпуск серии логотипов, которые посвящены тем людям, которые противодействуют распространению вируса. Компания уже выражала благодарность ученым, медикам, работникам экстренных служб, дворникам и уборщикам, фермерам.

Напомним, 10 апреля Google посвятил новый Doodle работникам сельского хозяйства, которые обеспечивают население необходимыми продуктами питания в условиях коронавирусного карантина.