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Ракурс
Новым дудлом поблагодарили продавцов. Скриншот: «Гугл»

Google посвятил новый doodle продавцам продуктовых магазинов (ФОТО)

13 апр 2020, 09:11
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Google (Гугл) 7 апреля выпустил новый doodle (дудл), посвященный людям, которые вынуждены работать во время пандемии коронавируса.

Сегодня дудл посвятили продавцам продуктовых магазинов. На анимированном рисунке показано, как коллектив «Гугл» присылает им сердце — символ любви.

Спасибо всем работникам продуктовых магазинов, — говорится в подписи к новому дудлу.

Как известно, Google запустил выпуск серии логотипов, которые посвящены тем людям, которые противодействуют распространению вируса. Компания уже выражала благодарность ученым, медикам, работникам экстренных служб, дворникам и уборщикам, фермерам.

Новым дудлом поблагодарили продавцов. Скриншот: «Гугл»

Напомним, 10 апреля Google посвятил новый Doodle работникам сельского хозяйства, которые обеспечивают население необходимыми продуктами питания в условиях коронавирусного карантина.

Источник: Ракурс


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