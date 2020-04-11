Гугл начнет отслеживать возможное инфицирование коронавирусом. Фото: ITC.ua

https://racurs.ua/n136595-gugl-nachnet-otslejivat-vozmojnoe-inficirovanie-koronavirusom-cherez-bluetooth.html

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Гугл совместно с компанией Apple начали разработку технологии, которая позволит оповещать пользователей об их возможном инфицировании коронавирусом, если они недавно находились поблизости с зараженными людьми.

Компании хотят разработать программу, которая будет работать на устройствах Android и iOS. Предполагается, что эта программа будет собирать данные о местоположении устройства, только не с помощью GPS, а с помощью Bluetooth. Об этом сообщает пресс-служба Гугл.

Программа будет принимать сигналы соседних телефонов с 5-минутными интервалами и сохранять связи между ними в базе данных. Если человек заболеет коронавирусом, он сможет об этом указать в приложении своего телефона, а на все телефоны других пользователей, которые находились поблизости с инфицированным, придут оповещения об их возможном заражении.

Отмечается, что это приложение разрабатывается для помощи правительствам и медицинским учреждениям в уменьшении распространения вируса. В компаниях обещают, что приватность пользователей будет защищена.

Как сообщалось, ранее Гугл выпустил новый дудл (doodle), который касается предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.