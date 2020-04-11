Гугл почне відслідковувати можливе інфікування коронавірусом. Фото: ITC.ua

https://racurs.ua/ua/n136595-gugl-pochne-vidslidkovuvaty-mojlyve-infikuvannya-koronavirusom-za-dopomogou-bluetooth.html

Ракурс

Гугл спільно з компанією Apple почали розробку технології, яка дозволить сповіщати користувачів про їхнє можливе інфікування коронавірусом, якщо вони недавно перебували поблизу із зараженими людьми.

Компанії хочуть розробити програму, яка буде працювати на пристроях Android і iOS. Передбачається, що ця програма буде збирати дані про місцезнаходження пристрою, тільки не за допомогою GPS, а за допомогою Bluetooth. Про це повідомляє прес-служба Гугл.

Програма буде приймати сигнали сусідніх телефонів з 5-хвилинними інтервалами і зберігати зв’язки між ними у базі даних. Якщо людина захворіє коронавірусів, вона зможе про це вказати у додатку свого телефону, а на всі телефони інших користувачів, які перебували поблизу з інфікованим, прийдуть сповіщення про їхнє можливе зараження.

Зазначається, що цей додаток розробляється для допомоги урядам і медичним установам для зменшення поширення вірусу. У компаніях обіцяють, що приватність користувачів буде захищена.

Як повідомлялося, раніше Гугл випустив новий дудл (doodle), який стосується запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 у світі.