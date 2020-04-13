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В Україні за добу на COVID-19 захворіли 325 осіб
В Україні за добу на COVID-19 захворіли 325 осіб, з них 85 — лікарі (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n136638-v-ukrayini-za-dobu-na-covid-19-zahvorily-325-osib-z-nyh-85-likari-karta.htmlРакурс
Коронавірус в Україні діагностований вже у 3 тис. 102 осіб. За останню добу кількість хворих збільшилася на 325 осіб, з них 12 — діти та 85 медичних працівників.
Госпіталізовано 77 осіб, з них одна дитина. До апарату штучної вентиляції легень підключили трьох нових хворих на COVID-19. Про це під час онлайн-брифінгу 13 квітня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За останню добу одужали вісім осіб, серед них одна дитина та чотири медичних працівника. Ще 10 осіб померли. Тепер в Україні 93 летальні випадки від коронавірусу та 97 пацієнтів одужали.
За словами Степанова, більшість загиблих від коронавірусу — це особи похилого віку, які мали супутні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет тощо.
Наразі в Україні така статистика хворих на коронавірус:
- Вінницька область — 194 випадки;
- Волинська область — 78 випадків;
- Дніпропетровська область — 60 випадків;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 94 випадки;
- Закарпатська область — 92 випадки;
- Запорізька область — 85 випадків;
- Івано-Франківська область — 300 випадків;
- Кіровоградська область — 142 випадки;
- м. Київ — 495 випадків;
- Київська область — 216 випадків;
- Львівська область — 124 випадки;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 5 випадків;
- Одеська область — 69 випадків;
- Полтавська область — 25 випадків;
- Рівненська область — 125 випадків;
- Сумська область — 74 випадки;
- Тернопільська область — 273 випадки;
- Харківська область — 11 випадків;
- Херсонська область — 31 випадок;
- Хмельницька область — 22 випадки;
- Чернівецька область — 462 випадки;
- Черкаська область — 102 випадки;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Степанов також зазначив, що в Україні значно збільшили кількість тестувань на коронавірус — тепер робитимуть 2,5−3 тис. тестів на добу. Тестуватимуть усіх пацієнтів з запаленням легень, контактних осіб.
Станом на ранок 13 квітня до Центру громадського здоров’я МОЗ надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло понад 11 тис. повідомлень про підозру на COVID-19.
Як писав «Ракурс», коронавірус виявили вже у п’яти осіб із Миколаївської області. Встановлено, що вони контактували з 17 людьми. Цих людей терміново обстежать. На Тернопільщині ще 41 медик інфікувався COVID-19 — 11 лікарів, 30 фельдшерів та медичних сестер.
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