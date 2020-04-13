В Україні за добу на COVID-19 захворіли 325 осіб

https://racurs.ua/ua/n136638-v-ukrayini-za-dobu-na-covid-19-zahvorily-325-osib-z-nyh-85-likari-karta.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований вже у 3 тис. 102 осіб. За останню добу кількість хворих збільшилася на 325 осіб, з них 12 — діти та 85 медичних працівників.

Госпіталізовано 77 осіб, з них одна дитина. До апарату штучної вентиляції легень підключили трьох нових хворих на COVID-19. Про це під час онлайн-брифінгу 13 квітня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За останню добу одужали вісім осіб, серед них одна дитина та чотири медичних працівника. Ще 10 осіб померли. Тепер в Україні 93 летальні випадки від коронавірусу та 97 пацієнтів одужали.

За словами Степанова, більшість загиблих від коронавірусу — це особи похилого віку, які мали супутні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет тощо.

Наразі в Україні така статистика хворих на коронавірус:

Вінницька область — 194 випадки;

Волинська область — 78 випадків;

Дніпропетровська область — 60 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 94 випадки;

Закарпатська область — 92 випадки;

Запорізька область — 85 випадків;

Івано-Франківська область — 300 випадків;

Кіровоградська область — 142 випадки;

м. Київ — 495 випадків;

Київська область — 216 випадків;

Львівська область — 124 випадки;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 5 випадків;

Одеська область — 69 випадків;

Полтавська область — 25 випадків;

Рівненська область — 125 випадків;

Сумська область — 74 випадки;

Тернопільська область — 273 випадки;

Харківська область — 11 випадків;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 22 випадки;

Чернівецька область — 462 випадки;

Черкаська область — 102 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

Степанов також зазначив, що в Україні значно збільшили кількість тестувань на коронавірус — тепер робитимуть 2,5−3 тис. тестів на добу. Тестуватимуть усіх пацієнтів з запаленням легень, контактних осіб.

Станом на ранок 13 квітня до Центру громадського здоров’я МОЗ надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло понад 11 тис. повідомлень про підозру на COVID-19.

Як писав «Ракурс», коронавірус виявили вже у п’яти осіб із Миколаївської області. Встановлено, що вони контактували з 17 людьми. Цих людей терміново обстежать. На Тернопільщині ще 41 медик інфікувався COVID-19 — 11 лікарів, 30 фельдшерів та медичних сестер.