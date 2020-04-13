Курс валют на 13 квітня. Фото: Pexels

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Офіційний курс гривні до долара на 13 квітня був встановлений Національним банком (НБУ) на рівні 27,20 грн/дол., що на 5 копійок менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро також опустився в ціні. 13 квітня один євро коштує 29 грн і 56 коп. Це на 7 копійок дешевше, ніж вчора. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 13 квітня:

1 фунт стерлінгів — 33,67 грн;

1 дол. США — 27,2 грн;

1 швейцарський франк — 28,01 грн;

10 йен — 2,5 грн;

10 російських рублів — 3,68 грн;

1 євро — 29,56 грн.

Зазначимо, за попередній тиждень Нацбанк купив на міжбанку 327 млн ​​дол. Протягом березня 2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 264 млн дол. і продав 2 млрд 453 млн дол. Загалом упродовж останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася. Ажіотажний попит як з боку бізнесу, так і з боку населення знизився, зазначають в НБУ.

Як повідомлялося, Світовий банк очікує, що ВВП України цього року впаде на 3,5%. Причиною цього стане уповільнення української економіки через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Також Світовий банк прогнозує, що інфляція в Україні в цьому році виросте до 8,9%, дефіцит держбюджету досягне показника у 4,9% від ВВП.