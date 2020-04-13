Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Курс валют на 13 квітня. Фото: Pexels

Курс валют на 13 квітня: долар і євро впали в ціні (ІНФОГРАФІКА)

13 кві 2020, 10:24
999

Офіційний курс гривні до долара на 13 квітня був встановлений Національним банком (НБУ) на рівні 27,20 грн/дол., що на 5 копійок менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро також опустився в ціні. 13 квітня один євро коштує 29 грн і 56 коп. Це на 7 копійок дешевше, ніж вчора. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Курс валют. Графіка: НБУ

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 13 квітня:

  • 1 фунт стерлінгів — 33,67 грн;
  • 1 дол. США — 27,2 грн;
  • 1 швейцарський франк — 28,01 грн;
  • 10 йен — 2,5 грн;
  • 10 російських рублів — 3,68 грн;
  • 1 євро — 29,56 грн.

Зазначимо, за попередній тиждень Нацбанк купив на міжбанку 327 млн ​​дол. Протягом березня 2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 264 млн дол. і продав 2 млрд 453 млн дол. Загалом упродовж останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася. Ажіотажний попит як з боку бізнесу, так і з боку населення знизився, зазначають в НБУ.

Як повідомлялося, Світовий банк очікує, що ВВП України цього року впаде на 3,5%. Причиною цього стане уповільнення української економіки через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Також Світовий банк прогнозує, що інфляція в Україні в цьому році виросте до 8,9%, дефіцит держбюджету досягне показника у 4,9% від ВВП.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів