Коронавірус в армії. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n136640-koronavirus-zrosla-kilkist-infikovanyh-covid-19-v-lavah-zsu.html

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Новий короронавірус продовжує підкошувати військовослужбовців Збройних сил України.

У понеділок, 13 квітня, гостру респіраторну хворобу COVID-19 виявили вже у 19 осіб. Один хворий одужав, ще одна людина померла від коронавірусу. На ізоляції перебувають 214 осіб. У 25 осіб ізоляція завершується за три дні. Про це сьогодні повідомило командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що вчора за допомогою ПЛР тестування підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у військового, який ще 8 квітня був госпіталізований до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. Стан здоров’я стабільний важкий.

У МС ЗСУ нагадали, що найчастіше військовослужбовці інфікуються під час епізодичних зустрічей з родичами або друзями, з якими не мешкають разом або не спілкуються щодня.

Нагадаємо, станом на 13 квітня коронавірус в Україні діагностували вже у 3 тис. 102 осіб. За останню добу кількість хворих збільшилася на 325 осіб, з них 12 — діти та 85 медичних працівників.

Вчора командування операції Об'єднаних сил повідомляло, що коронавірусну інфекцію COVID-19 за 12 березня не виявлено серед особового складу.