Рада поддержала законопроект об инфраструктуре геопространственных данных / Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/n136654-rada-podderjala-zakonoproekt-ob-infrastrukture-geoprostranstvennyh-dannyh.html

Ракурс

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных (№ 2370). «За» этот проект закона на внеочередном заседании парламента проголосовали 302 нардепа.

Законопроект об инфраструктуре геопространственных данных является одним из четырех проектов закона, необходимых для полноценного запуска рынка земли в Украине.

Национальная инфраструктура геопространственных данных — это комплексная система, объединяющая десятки информационных слоев с важными пространственными данными (рельеф, подземные/наземные коммуникации, водные и лесные ресурсы, инфраструктура, объекты недвижимости, статистическая информация, демографические данные и др.) в единой геодезической и картографической базе.

Проект закона № 2370 предусматривает установление правовых основ деятельности и функционирования геоданных, а также межотраслевую интеграцию геопространственных данных и формирование современной системы географической информации. Также, по мнению авторов законопроекта, он обеспечит онлайн-доступ к геоданным.

В пояснительной записке к проекту закона предлагается:

установить правовые основы деятельности по созданию, функционированию и развитию национальной инфраструктуры геопространственных данных;

установить принципы создания и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных;

обеспечить межотраслевую интеграцию геопространственных данных и данных кадастров;

сформировать современную систему обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации;

обеспечить открытие в сети Интернет геопространственных данных и метаданных, создаваемых в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Напомним, ранее сообщалось, что для полноценного открытия рынка земли народные избранники, помимо законопроекта № 2370, должны были принять проекты законов, которые предусматривают дерегуляцию в земельных отношениях (№ 2194), создание системы прозрачных электронных аукционов относительно прав на землю (№ 2195), урегулирование отношений и совершенствование процедур для противодействия рейдерству в сфере земельных отношений (№ 0858).