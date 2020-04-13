Рада попередньо внесла зміни до системи органів Антимонопольного комітету

https://racurs.ua/ua/n136664-rada-poperedno-stvoryla-v-amku-instytut-upovnovajenyh-z-rozglyadu-skarg-na-publichni-zakupivli.html

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Верховна Рада під час позачергового засідання 13 квітня підтримала законопроект № 3132, яким пропонується внести зміни до закону «Про Антимонопольний комітет України» з метою вдосконалення системи органів АМКУ. Таке рішення підтримали 244 парламентаря.

Раніше комітет Ради з питань економічного розвитку зазначив, що законопроект пропонує внести зміни стосовно: запровадження інституту Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, що призначаються та звільняються у порядку призначення та звільнення державних уповноважених Антимонопольного комітету України у складі не менше сімох осіб.

При цьому їх кількість може бути збільшена президентом, за поданням прем'єр-міністра, яке вноситься на підставі пропозицій голови АМКУ; встановлення вимог до освіти (зокрема, юридична, економічна, технічна освіта) та стажу роботи (не менше п’яти років протягом останніх десяти років) зазначених Уповноважених; визначення повноважень та порядку формування комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель тощо, — йдеться у поясненні профільного парламентського комітету.

Антимонопольний комітет підтримав ухвалення цього законопроекту.