Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рада попередньо внесла зміни до системи органів Антимонопольного комітету

Рада попередньо створила в АМКУ інститут уповноважених з розгляду скарг на публічні закупівлі

13 кві 2020, 15:05
999

Верховна Рада під час позачергового засідання 13 квітня підтримала законопроект № 3132, яким пропонується внести зміни до закону «Про Антимонопольний комітет України» з метою вдосконалення системи органів АМКУ. Таке рішення підтримали 244 парламентаря.

Раніше комітет Ради з питань економічного розвитку зазначив, що законопроект пропонує внести зміни стосовно: запровадження інституту Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, що призначаються та звільняються у порядку призначення та звільнення державних уповноважених Антимонопольного комітету України у складі не менше сімох осіб.

При цьому їх кількість може бути збільшена президентом, за поданням прем'єр-міністра, яке вноситься на підставі пропозицій голови АМКУ; встановлення вимог до освіти (зокрема, юридична, економічна, технічна освіта) та стажу роботи (не менше п’яти років протягом останніх десяти років) зазначених Уповноважених; визначення повноважень та порядку формування комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель тощо, — йдеться у поясненні профільного парламентського комітету.

Антимонопольний комітет підтримав ухвалення цього законопроекту.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів