Рада дозволила обирати запобіжний захід під час карантину по відеозв’язку / Фото: kdka.org.ua

https://racurs.ua/ua/n136668-rada-dozvolyla-obyraty-zapobijnyy-zahid-pid-chas-karantynu-po-videozv-yazku.html

Ракурс

Верховна Рада 310 голосами «за» в цілому підтримала внесення змін до розділу XI «Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на період карантину.

Законопроект № 3276 регулює питання дотримання розумних строків кримінального провадження, забезпечення права особи на участь у судовому засіданні, своєчасного продовження строків тримання підозрюваних (обвинувачених) під вартою та, у цілому, дотримання завдань та принципів кримінального провадження.

Розгляд питань, віднесених до повноважень слідчого судді, суду (крім розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою) може бути проведено у режимі відеоконференції, про що повідомляються сторони кримінального провадження. Слідчий суддя, суд не має права прийняти рішення про проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою у режимі відеоконференції, в якому поза межами приміщення суду перебуває підозрюваний, який заперечує проти цього.

Також, як зазначено у порівняльній таблиці законопроекту, у разі неможливості визначити слідчого суддю у відповідному суді (крім Вищого антикорупційного суду), місцевий суд вносить вмотивоване подання про передачу клопотання, для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції.

Як раніше писав «Ракурс», комітет Верховної Ради з питань правової політики прийняв рішення про зниження зарплат суддів на період карантину.