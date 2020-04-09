Полицейским объявлено подозрение в «крышевании» «черных лесорубов», фото: пресс-служба прокуратуры Харьковской области

https://racurs.ua/n136511-harkovskih-policeyskih-podozrevaut-v-kryshevanii-chernyh-lesorubov-gosudarstvu-naneseny-300.html

Ракурс

Четырем полицейским Валковского ОП ГУНП в Харьковской области объявлено ​​подозрение в превышении служебных полномочий и пособничестве порубке леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса).

Подозрение объявлено ​​оперуполномоченному сектора криминальной полиции, начальнику одного из секторов реагирования патрульной полиции и двум полицейским сектора реагирования патрульной полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Также по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса сообщено подозрение 11 жителям Харьковской и других областей.

По данным следствия, житель Змиевского района области в период 2018—2020 годов создал группу из более чем 30 человек, которая осуществляла незаконную порубку деревьев на территории Валковского и других районов области с целью дальнейшей реализации.

Отмечается, что он вместе с двумя жителями Сумской и Черниговской областей создал преступную схему с иерархической структурой, к которой, в частности, были привлечены и местные полицейские.

Полицейские осуществляли «крышевание» «черных лесорубов» за вознаграждение, а именно — сопровождали автотранспорт, перевозивший древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на обнаружение и предупреждение преступлений, а также иным образом способствовали деятельности этой преступной группы.

Считается, что злоумышленники могли нанести государству ущерб на сумму около 300 млн грн. Точная сумма будет установлена ​​после исследования экспертами участков, где осуществлялась незаконная вырубка. В настоящее время эксперты уже установили нанесение ущерба на сумму 850 тыс. грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. «Черным лесорубам» грозит лишение свободы на срок до семи лет, полицейським — до 10 лет.

Напомним, в январе Кабмин ввел в Украине централизованный учет древесины.