Ракурсhttps://racurs.ua/
Полицейским объявлено подозрение в «крышевании» «черных лесорубов», фото: пресс-служба прокуратуры Харьковской области
Харьковских полицейских подозревают в «крышевании» «черных лесорубов»: государству нанесены 300 млн грн убытковhttps://racurs.ua/n136511-harkovskih-policeyskih-podozrevaut-v-kryshevanii-chernyh-lesorubov-gosudarstvu-naneseny-300.htmlРакурс
Четырем полицейским Валковского ОП ГУНП в Харьковской области объявлено подозрение в превышении служебных полномочий и пособничестве порубке леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса).
Подозрение объявлено оперуполномоченному сектора криминальной полиции, начальнику одного из секторов реагирования патрульной полиции и двум полицейским сектора реагирования патрульной полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области
Также по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса сообщено подозрение 11 жителям Харьковской и других областей.
По данным следствия, житель Змиевского района области в период 2018—2020 годов создал группу из более чем 30 человек, которая осуществляла незаконную порубку деревьев на территории Валковского и других районов области с целью дальнейшей реализации.
Отмечается, что он вместе с двумя жителями Сумской и Черниговской областей создал преступную схему с иерархической структурой, к которой, в частности, были привлечены и местные полицейские.
Полицейские осуществляли «крышевание» «черных лесорубов» за вознаграждение, а именно — сопровождали автотранспорт, перевозивший древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на обнаружение и предупреждение преступлений, а также иным образом способствовали деятельности этой преступной группы.
Считается, что злоумышленники могли нанести государству ущерб на сумму около 300 млн грн. Точная сумма будет установлена после исследования экспертами участков, где осуществлялась незаконная вырубка. В настоящее время эксперты уже установили нанесение ущерба на сумму 850 тыс. грн.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. «Черным лесорубам» грозит лишение свободы на срок до семи лет, полицейським — до 10 лет.
Напомним, в январе Кабмин ввел в Украине централизованный учет древесины.
Коронавирус SARS-CoV-2: загадочный нарушитель законов эпидемиологии
«На танках через Атлантику!»: низкопробная фантастика про попаданцев позволяет точно предсказать, куда империя нанесет очередной удар
«На танках через Атлантику!»: низкопробная фантастика про попаданцев позволяет точно предсказать, куда империя нанесет очередной удар
Загрузка...