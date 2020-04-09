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В России мужчина взял в заложники сестру и детей. Фото: Pexels

В России мужчина взял в заложники сестру и детей: хотел истребитель и стать главой Росгвардии (ВИДЕО)

9 апр 2020, 17:51
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В России мужчина взял в заложники собственную сестру и ее детей. Инцидент произошел в городе Пятигорск Ставропольского края.

Известно, что мужчина является жителем другого региона и, по предварительным сведениям, состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей Instagram-странице.

Telegram-канал «Подъем» пишет, что злоумышленник выдвинул невообразимые требования — предоставить ему 200 млн долл., истребитель и назначить его командующим Росгвардии.

Позже стало известно, что мужчину задержали сотрудники полиции, никто не пострадал. На данный момент неизвестно, был ли подозреваемый вооружен.

Напомним, сегодня в Москве прогремел взрыв в здании бизнес-центра «Панорама». Взрывной волной были выбиты стекла в бизнес-центре, а также пострадали около 12 автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием. Ранения получил 13-летний подросток.

Источник: Ракурс


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