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В России мужчина взял в заложники сестру и детей. Фото: Pexels
В России мужчина взял в заложники сестру и детей: хотел истребитель и стать главой Росгвардии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n136510-v-rossii-mujchina-vzyal-v-zalojniki-sestru-i-detey-hotel-istrebitel-i-stat-glavoy-rosgvardii.htmlРакурс
В России мужчина взял в заложники собственную сестру и ее детей. Инцидент произошел в городе Пятигорск Ставропольского края.
Известно, что мужчина является жителем другого региона и, по предварительным сведениям, состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей Instagram-странице.
Telegram-канал «Подъем» пишет, что злоумышленник выдвинул невообразимые требования — предоставить ему 200 млн долл., истребитель и назначить его командующим Росгвардии.
Позже стало известно, что мужчину задержали сотрудники полиции, никто не пострадал. На данный момент неизвестно, был ли подозреваемый вооружен.
Напомним, сегодня в Москве прогремел взрыв в здании бизнес-центра «Панорама». Взрывной волной были выбиты стекла в бизнес-центре, а также пострадали около 12 автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием. Ранения получил 13-летний подросток.
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