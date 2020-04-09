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У Росії чоловік взяв у заручники сестру і дітей. Фото: Pexels
У Росії чоловік взяв у заручники сестру і дітей: хотів винищувач і стати главою Росгвардії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136510-u-rosiyi-cholovik-vzyav-u-zaruchnyky-sestru-i-ditey-hotiv-vynyschuvach-i-staty-glavou-rosgvardiyi.htmlРакурс
У Росії чоловік взяв у заручники власну сестру та її дітей. Інцидент стався в місті П’ятигорськ Ставропольського краю.
Відомо, що чоловік є жителем іншого регіону і, за попередніми даними, перебуває на обліку в психо-неврологічному диспансері. Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров на своїй Instagram-сторінці.
Telegram-канал «Підйом» пише, що зловмисник висунув неймовірні вимоги — надати йому 200 млн дол., винищувач і призначити його командуючим Росгвардії.
Пізніше стало відомо, що чоловіка затримали співробітники поліції, ніхто не постраждав. Наразі невідомо, чи був підозрюваний озброєний.
Нагадаємо, сьогодні в Москві прогримів вибух у будівлі бізнес-центру «Панорама». Вибуховою хвилею було вибито скло в бізнес-центрі, а також постраждали близько 12 автомобілів, які були припарковані поряд з будівлею. Поранення отримав 13-річний підліток.
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