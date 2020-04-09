У Росії чоловік взяв у заручники сестру і дітей. Фото: Pexels

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У Росії чоловік взяв у заручники власну сестру та її дітей. Інцидент стався в місті П’ятигорськ Ставропольського краю.

Відомо, що чоловік є жителем іншого регіону і, за попередніми даними, перебуває на обліку в психо-неврологічному диспансері. Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров на своїй Instagram-сторінці.

Telegram-канал «Підйом» пише, що зловмисник висунув неймовірні вимоги — надати йому 200 млн дол., винищувач і призначити його командуючим Росгвардії.

Пізніше стало відомо, що чоловіка затримали співробітники поліції, ніхто не постраждав. Наразі невідомо, чи був підозрюваний озброєний.

Нагадаємо, сьогодні в Москві прогримів вибух у будівлі бізнес-центру «Панорама». Вибуховою хвилею було вибито скло в бізнес-центрі, а також постраждали близько 12 автомобілів, які були припарковані поряд з будівлею. Поранення отримав 13-річний підліток.