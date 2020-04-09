Поліцейським оголошено підозру у «кришуванні» «чорних лісорубів», фото: прес-служба прокуратури Харківської області

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Чотирьом поліцейським Валківського ВП ГУНП в Харківській області оголошена підозра в перевищенні службових повноважень та пособництві порубці лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу).

Підозра оголошена оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, начальнику одного з секторів реагування патрульної поліції та двом поліцейським сектору реагування патрульної поліції, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області

Також за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу повідомлено підозру 11 мешканцям Харківської та інших областей.

За даними слідства, мешканець Зміївського району області у період 2018−2020 років створив групу із понад 30 осіб, котра здійснювала незаконну порубку дерев на території Валківського та інших районів області з метою подальшої реалізації.

Зазначається, що він разом із двома мешканцями Сумської та Чернігівської областей побудував злочинну схему з ієрархічною структурою, до якої, зокрема, були залучені і місцеві поліцейські.

Поліцейські здійснювали «кришування» «чорних лісорубів» за винагороду, а саме — супроводжували автотранспорт, який перевозив деревину, надавали службову інформацію про заплановані заходи, направлені на виявлення та попередження злочинів, а також іншим чином сприяли діяльності цієї злочинної групи.

Вважається, що зловмисники могли завдати державі збитків на суму близько 300 млн грн. Точна сума буде встановлена після дослідження експертами ділянок, де здійснювалася незаконна вирубка. Наразі експерти вже встановили завдання збитків на суму 850 тис. грн.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. «Чорним лісорубам» загрожує позбавлення волі на строк до семи років, поліцейським-«кришувальникам» — до 10 років.

Нагадаємо, у січні Кабмін запровадив в Україні централізований облік деревини.