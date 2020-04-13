Корупція в лісах. Фото: СБУ

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Корупцію в карпатських лісах викрили українські правоохоронці.

На хабарі затримали представника державного підприємства «Великобичківське лісомисливське господарство». Виявилося, що лісівник систематично отримував хабарі, оскільки налагодив корупційний механізм отримання грошей від незаконної реалізації лісової сировини. Про це 13 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що за певні суми коштів від обіцяв не заважати місцевим ділкам вирізати ліс й вивозити з території оптові партії дерев цінних порід без оформлення відповідних документів. Силовики задокументували два факти збуту 12 м³ необлікованого ясена за 1 тис. 200 дол.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, щоб притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної схеми.

Нагадаємо, на Харківщині прокуратура оголосила підозру чотирьом поліцейським Валківського райвідділу поліції в перевищенні службових повноважень та пособництві порубці лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу).