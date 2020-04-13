Коронавірус у Києво-Печерській лаврі. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований майже у 500 осіб, з них понад 90 — у Києво-Печерській лаврі. У зв’язку з цим лавру закрили на карантин, проте нові випадки інфікування продовжуть там фіксувати.

За минулу добу у Києві померли дві особи, обидва — з Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє прес-служба Української православної церкви Московського патріархату.

Зазначається, що одному загиблому було 73 роки. За попередніми даними, це архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій (Олександр Андрійович Коваленко). Про його смерть стало відомо вчора.

Про другого загиблого у лаврі повідомили сьогодні, це 47-річний чоловік. Обидва загиблих були госпіталізовані та перебували у важкому стані. Один із них був підключений до апарату ЕМКО.

Згодом представник УПЦ МП, митрополит Антоній підтвердив інформацію про два летальні випадки від коронавірусу серед монахів лаври, повідомляє «Українська правда». Другим померлим від коронавірусу в Києво-Печерській лаврі став 47-річний ієродиякон Наум.

Загалом із лаври були госпіталізовані 12 осіб. Також УП із посиланням на депутатів-меценатів повідомляє, що у настоятеля Павла діагностували коронавірус. Він був госпіталізований до Олександрівської лікарні Києва.

Як писав «Ракурс», за останню добу було зареєстровано 63 випадки інфікування у Києво-Печерській лаврі. У зв’язку з цим комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення закрити лавру на карантин.