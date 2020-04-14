Война на Донбассе: шесть лет назад начались активные боевые действия

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Боевые действия на Донбассе начались шесть лет назад 14 апреля. Так называемая активная фаза АТО стартовала в ответ на захват в апреле 2014 года российскими оккупантами украинских городов — Славянска, Краматорска и Дружковки. Небольшие штурмовые отряды диверсантов РФ в течение нескольких дней апреля взяли под контроль Горловку, Константиновку, Лиман, Бахмут (Артемовск), Покровское (Красноармейск) и другие города Донецкой и Луганской областей. И. о. президента Украины Александр Турчинов отреагировал на вторжение России объявлением начала Антитеррористической операции на Донбассе.

В район Славянска и Краматорска перебросили спецподразделения СБУ и Вооруженных сил Украины. Первый бой состоялся утром 13 апреля в Семеновке, пригороде Славянска. Тогда погиб капитан СБУ «Альфа», попав в засаду боевиков.

15 апреля в рамках АТО украинский спецназ освободил от российских оккупантов аэропорт Краматорска. В тот же день несколько тактических групп ВСУ, а также подразделения Нацгвардии Украины вышли на ближние подступы к Славянску и заблокировали его.

Первое серьезное боестолкновение украинских военных с незаконными вооруженными формированиями состоялось 2 мая, когда в небе над Славянском враг из ПЗРК попал в вертолет сил АТО. Тогда стало понятно, что донецкими сепаратистами управляют кадровые военные РФ. Начиная с 22 мая между силами АТО и вооруженными формированиями России начались регулярные боевые действия.

Первая масштабная операция украинских военных произошла 26 мая, когда под прикрытием авиации и десанта состоялся бой за Донецкий аэропорт. Оккупант тогда потерял около сотни террористов.

4 июня защитники Украины освободили Лиман, а 13 — Мариуполь. В начале июля силы АТО начали стремительное наступление, освободив 5 июля Славянск и Краматорск, на следующий день — Бахмут, 21 июля — Торецкое, 30 июля — Авдеевку, 1 августа — Красногоровку, 5 августа — Марьинку. Боевые действия переместились на юг Донбасса.

Украинской армии удалось остановить наступление врага, однако часть Донецкой и Луганской областей продолжают жить в российской оккупации. За шесть лет война на Донбассе унесла жизни свыше 13 тыс. украинцев. Почти полтора миллиона граждан покинули ОРДЛО и стали внутренне перемещенными лицами.