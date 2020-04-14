У Києві на поминальні дні закриють усі кладовища

https://racurs.ua/ua/n136710-u-kyievi-na-pomynalni-dni-zakryut-usi-kladovyscha-klychko.html

Ракурс

Карантин у Києві діятиме щонайменше до 24 квітня. На цей період припадає святкування Великодня, після чого проходять поминальні дні. Проте цього року їх перенесли на 6 квітня через пандемію коронавірусу.

Також комісія з надзвичайних ситуацій Києва прийняла рішення, що на поминальні дні, які цього року за церковним календарем припадають на 26−28 квітня, у столиці будуть закриті усі кладовища. Про це під час онлайн-брифінгу 14 квітня розповів мер Києва Віталій Кличко.

Такі обмеження прийняті для запобігання розповсюдження вірусу, адже у такі дні на кладовищах збираються сотні людей. Це може призвести до масового інфікування.

Кличко також зазначив, що у Києві вже почали закривати підприємства, де були виявлені хворі на коронавірус. Зокрема, на примусовий карантин була закрита Києво-Печерська лавра, де виявили понад 90 хворих. Контролювати виконання цих обмежень мають Київський міський лабораторний центр МОЗ, головне управління Держпраці у Київській області та Нацполіція.

Рішення комісії з надзвичайних ситуацій (про примусовий карантин — ред.) є обов’язковим для усіх підприємств, установ та організацій, розташованих у Києві, — зазначив Кличко.

Як писав «Ракурс», коронавірус у Києві забрав життя вже 10 хворих. Станом на ранок 14 квітня в столиці підтвердили 551 випадок зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Одужали 12 людей.