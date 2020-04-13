Карантин в Киеве: половина киевлян видит в коронавирусе угрозу, но тотальное большинство поддерживает ограничения, фото — Большой Киев

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Ракурс

Карантин в Киеве поддерживает подавляющее большинство опрошенных жителей столицы. Хотя реальную угрозу для себя и семьи в коронавирусной эпидемии видит чуть больше половины киевлян.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 4−7 апреля. 53% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса и 40% — противоположного мнения.

В то же время почти тотальное большинство (92%) поддерживает введение требования обязательного ношения маски в общественных местах. Более двух третей опрошенных (71%) поддерживают решение городских властей закрыть метро на время карантина. Против этого высказался только 21% респондентов.

65% опрошенных не возражают против ограничений на посещение парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина и 31% — против таких запретов.

На карантине работает в обычном режиме 21% из тех, кто раньше имел работу. Такой же процент работающих дистанционно и пока только 3% потеряли работу.

Большинство киевлян положительно оценили действия мэра Виталия Кличко во время карантина (59%), 26% — противоположного мнения. Оценка медицинских учреждений столицы хуже — только 35% считают действия ведомства эффективными.

В общем деятельностью Кличко довольны 54%, недовольны — 32%, а затруднились ответить — 14%.

Кличко пока остается лидером электоральных предпочтений в столице. Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, то Кличко поддержали бы 38,7% тех, кто определился с выбором. Ближайшие его конкуренты — шоумен Сергей Притула (9,1%) и нардеп из «Слуги народа» Олександр Ткаченко (8,8%). Во втором туре выборов мэра Кличко также побеждает при всех возможных комбинациях.

Группа «Рейтинг» опросила 2 тыс. киевлян в возрасте от 18 лет и старше. Проводились телефонные интервью с использованием компьютера.

Сегодня «Ракурс» сообщал, что коронавирус в Киеве диагностировали у 495 человек. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 79 человек. Из них 63 случая инфицирования зарегистрировали в Киево-Печерской лавре. Ее закрыли на карантин.