В Украине 19 апреля будут праздновать Пасху, фото: torange.biz

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Пасхальная корзина, включающая традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты — помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, в этом году в среднем обойдется украинцам в 801 грн.

Самой дешевой она будет в Тернопольской области — 683 грн, самой дорогой — в Киеве (876 грн). Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины (НААН), ученые которой провели соответствующий анализ.

В других областях цены на пасхальную корзину будут такими:

Винницкая — 725 грн;

Волынская — 713 грн;

Днепропетровская — 729 грн;

Донецкая — 770 грн;

Житомирская — 718 грн;

Закарпатская — 726 грн;

Запорожская — 713 грн;

Ивано-Франковская — 771 грн;

Киевская — 748 грн;

Кировоградская — 696 грн;

Луганская — 778 грн;

Львовская — 727 грн;

Николаевская — 749 грн;

Одесская — 773 грн;

Полтавская — 734 грн;

Ровенская — 716 грн;

Сумская — 716 грн;

Харьковская — 812 грн;

Херсонская — 773 грн;

Хмельницкая — 718 грн;

Черкасская — 770 грн;

Черновицкая — 725 грн;

Черниговская — 725 грн.

В пресс-службе НААН отмечают, что такие различия в ценах на пасхальную корзину в разных регионах зависят от ценовых колебаний на продукты питания в различных областях, связанных с подорожания молока, сливочного масла, муки и сахара, увеличением стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативным всплеском цен на продукты на волне паники из-за введения в Украине карантина.

Напомним, на Пасху в Украине не планируют смягчать карантин.