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В Украине 19 апреля будут праздновать Пасху, фото: torange.biz
Пасхальная корзина-2020: в каком регионе самые дешевые традиционные праздничные продуктыhttps://racurs.ua/n136674-pashalnaya-korzina-2020-uchenye-rasskazali-v-kakom-regione-samye-deshevye-tradicionnye.htmlРакурс
Пасхальная корзина, включающая традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты — помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, в этом году в среднем обойдется украинцам в 801 грн.
Самой дешевой она будет в Тернопольской области — 683 грн, самой дорогой — в Киеве (876 грн). Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины (НААН), ученые которой провели соответствующий анализ.
В других областях цены на пасхальную корзину будут такими:
- Винницкая — 725 грн;
- Волынская — 713 грн;
- Днепропетровская — 729 грн;
- Донецкая — 770 грн;
- Житомирская — 718 грн;
- Закарпатская — 726 грн;
- Запорожская — 713 грн;
- Ивано-Франковская — 771 грн;
- Киевская — 748 грн;
- Кировоградская — 696 грн;
- Луганская — 778 грн;
- Львовская — 727 грн;
- Николаевская — 749 грн;
- Одесская — 773 грн;
- Полтавская — 734 грн;
- Ровенская — 716 грн;
- Сумская — 716 грн;
- Харьковская — 812 грн;
- Херсонская — 773 грн;
- Хмельницкая — 718 грн;
- Черкасская — 770 грн;
- Черновицкая — 725 грн;
- Черниговская — 725 грн.
В пресс-службе НААН отмечают, что такие различия в ценах на пасхальную корзину в разных регионах зависят от ценовых колебаний на продукты питания в различных областях, связанных с подорожания молока, сливочного масла, муки и сахара, увеличением стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативным всплеском цен на продукты на волне паники из-за введения в Украине карантина.
Напомним, на Пасху в Украине не планируют смягчать карантин.
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