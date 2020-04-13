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В Украине 19 апреля будут праздновать Пасху, фото: torange.biz

Пасхальная корзина-2020: в каком регионе самые дешевые традиционные праздничные продукты

13 апр 2020, 16:58
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Пасхальная корзина, включающая традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты — помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, в этом году в среднем обойдется украинцам в 801 грн.

Самой дешевой она будет в Тернопольской области — 683 грн, самой дорогой — в Киеве (876 грн). Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины (НААН), ученые которой провели соответствующий анализ.

В других областях цены на пасхальную корзину будут такими:

  • Винницкая — 725 грн;
  • Волынская — 713 грн;
  • Днепропетровская — 729 грн;
  • Донецкая — 770 грн;
  • Житомирская — 718 грн;
  • Закарпатская — 726 грн;
  • Запорожская — 713 грн;
  • Ивано-Франковская — 771 грн;
  • Киевская — 748 грн;
  • Кировоградская — 696 грн;
  • Луганская — 778 грн;
  • Львовская — 727 грн;
  • Николаевская — 749 грн;
  • Одесская — 773 грн;
  • Полтавская — 734 грн;
  • Ровенская — 716 грн;
  • Сумская — 716 грн;
  • Харьковская — 812 грн;
  • Херсонская — 773 грн;
  • Хмельницкая — 718 грн;
  • Черкасская — 770 грн;
  • Черновицкая — 725 грн;
  • Черниговская — 725 грн.

В пресс-службе НААН отмечают, что такие различия в ценах на пасхальную корзину в разных регионах зависят от ценовых колебаний на продукты питания в различных областях, связанных с подорожания молока, сливочного масла, муки и сахара, увеличением стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативным всплеском цен на продукты на волне паники из-за введения в Украине карантина.

Напомним, на Пасху в Украине не планируют смягчать карантин.

Источник: Ракурс


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