Пожар в Чернобыльской зоне добрался до Припяти. Фото: Ярослав Емельяненко

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Пожар в Чернобыле горит уже 10 дней. Спасатели пытаются потушить огонь, однако из-за ветра он продолжает охватывать зону отчуждения. В частности огонь добрался до Припяти.

Сейчас огонь зафиксирован неподалеку от самой Чернобыльской атомной электростанции и в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны. Об этом сообщил директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в Facebook.

Он отметил, что несмотря на работу спасателей, огонь уже добрался до Припяти и опасных объектов Зоны отчуждения. Емельяненко говорит, что ситуация критическая, хотя официальные источники и сообщают о контролируемой ситуации. На место не допускают волонтеров и журналистов.

У меня два варианта: или до Кабмина не доводят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 1986 году, — добавил директор Chornobyl Tour.

Он также не исключает, что такие массовые поджоги — это террористический акт, который выйдет за пределы страны и станет международным из-за радиационного загрязнения. В комментарии «Цензор.НЕТ» Емельяненко отметил, что пожар охватил и часть радиоактивного так называемого «рыжего» леса.

Если загорится Припять, то Украина потеряет локацию национального масштаба, которая еще десятки лет привлекала бы иностранных туристов и поднимала бы экономику. Я не понимаю, как они в этом случае смогут остановить огонь, если они не могут его остановить в поле, — добавил он.

В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям не пишут о приближении огня у Припяти и опасным объектам зоны отчуждения. Там отметили, что продолжают тушить пожары на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств, а пожар на территории Котовского лесничества уже ликвидирован. Также спасатели пишут, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы.

Вітання підписникам Києва Оперативного передають мужні рятувальники #ДСНС, які прямо зараз і вже протягом 9 діб намагаються ліквідувати пожежу поблизу із Чорнобилем. Опубліковано Киев ОперативныйПонеділок, 13 квітня 2020 р.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook пишет, что по состоянию на 12.00 13 апреля наблюдалось горение подстилки на дамбе водохранилища-охладителя на правом берегу Припяти. Однако в ведомстве отметили, что на левом берегу реки Припять никаких возгораний нет.

Если наблюдать за левым берегом с моста, то может сложиться впечатление, что и там имеется задымление. Хотим еще раз подчеркнуть — на левом берегу реки Припять никаких возгораний нету! — отметили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

Напомним, крупный пожар в зоне отчуждения уничтожил старые кладбища, леса, болота и по меньшей мере 12 бывших поселков.