Рынок земли: Рада отклонила 13 постановлений об отмене голосования и разрешила Зеленскому подписать закон, фото — ТСН

https://racurs.ua/n136672-rada-otklonila-13-postanovleniy-ob-otmene-rynke-zemli-i-razreshila-zelenskomu-podpisat-zakon.html

Ракурс

Земельный закон, который ранее приняли в Раде, теперь может подписать президент страны. Сегодня парламент отклонил 13 постановлений об отмене предыдущего решения Рады о введении рынка земли.

Тем самым парламент разблокировал процесс вступления в силу земельного закона и позволил подписать ранее принятый акт спикеру Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому.

Как говорится в трансляции из парламента, народные депутаты сегодня рассмотрели на внеочередном заседании сразу 13 проектов постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 31 марта 2020 года о принятии в целом как закона проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Такие проекты, например, подали нардепы Антон Поляков, Оксана Савчук, Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко, Иван Кириленко, Сергей Тарута, Андрей Пузийчук, Михаил Волынец, Григорий Кабаченко, Валентин Наливайченко, Константин Бондарев, Алексей Кучеренко, Ярослав Железняк.

Рада поочередно отклонила все постановления об отмене законопроекта о продаже земли и председательствующий закрыл внеочередное заседание.

Напомним, что в ночь с 30 на 31 марта Рада в целом приняла видоизмененный накануне законопроект № 2178−10 о рынке земли. За это решение нашлось 259 голосов.

Сегодня в парламенте проголосовали за онлайн-доступ к геокадастру для открытия рынка земли.