Два нардепа подали в Раду постановления, заблокировавшие подписание земельного закона, фото — ТСН

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Земельный закон пока не может подписать спикер Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту. Все из-за двух постановлений, которые внесли в Раду. Нардепы требуют отменить ночное голосование в парламенте о введении рынка земли.

Проекты постановлений № 2178−10-П и № 2178−10-П1 внесли внефракционные нардепы Антон Поляков и Оксана Савчук. Поляков попал в Раду по спискам «Слуги народа», но в декабре прошлого года вышел из фракции, а Савчук — член ВО «Свобода».

Она в пояснительной записке к тексту постановления написала, что при рассмотрении земельного законопроекта он был поставлен на голосование в целом.

Савчук также заявляет, что комитет не подготовил дополнительную сравнительную таблицу с учетом предложений (поправок) нардепов.

Депутат Колтунович утверждает, что из 520 представленных им поправок в сравнительную таблицу были включены только 98 поправок, — говорится в тексте записки.

По мнению Савчук, решение Верховной Рады о принятии в целом как закона проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» надо отменить до подписания соответствующего акта председателем Рады.

Таким образом, до рассмотрения этих постановлений, подписание законопроекта № 2178−10 заблокировали.

Напомним, что в ночь с 30 на 31 марта Рада в целом приняла видоизмененный накануне законопроект № 2178−10 о рынке земли. За это решение нашлось 259 голосов.