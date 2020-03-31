Виталий Кличко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n136028-karantin-v-kieve-klichko-rasskazal-kak-budut-shtrafovat-narushiteley-video.html

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Нарушителей карантина, самоизоляции или режима обсервации будут штрафовать.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в сегодняшнем видеообращении.

По его словам, за первое такое нарушение штраф составит 17 тыс. грн, за второе — 34 тыс. грн, за третье — наступит уголовная ответственность.

Также Кличко предупредил о штрафах за проведение пикников на природе и других аналогичных массовых гуляний. Для тех, кто устраивает такие мероприятия в парках и зонах отдыха, предусмотрены штрафы на сумму от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн за нарушение правил благоустройства.

Мэр Киева отметил, что на таких лиц должна составлять протоколы полиция, также к этому подключаются работники благоустройства, муниципальная стража, коммунальные и другие службы.

Я убежден, если люди не понимают слов и объяснений, они должны за это платить, — подчеркнул Кличко.

Напомним, в Киеве уже обнаружены 107 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два человека излечились.