Гео Лерос. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n136027-plenki-ermaka-slugu-razoblachitelya-lerosa-obvinyaut-v-korrupcii-i-moshennichestve-dokument.html

Ракурс

Опальный нардеп из «Слуги народа» Гео Лерос сообщил, что против него открыто новое уголовное производство. Нардепа, который обнародовал так называемые «пленки Ермака», теперь обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

Рапорт Службы безопасности Украины (СБУ) к Государственному бюро безопасности (ГБР) попал в руки адвоката нардепа Маси Найему, о чем Лерос сообщил в Facebook.

Согласно рапорта, Лерос, находясь на посту советника министра информационной политики и являясь советником мэра Киева, якобы лоббировал выделение 3,7 млн грн из государственного бюджета на арт-проект Art United Us, который предполагал создание мурала на станции метро «Осокорки» в Киеве.

В рапорте указано, что Государственное предприятие «Центр защиты информационного пространства Украины», которое подчинено Министерству информационной политики Украины, 29 августа 2018 года объявило конкурс на закупку услуг по созданию и интерпретированию художественных и литературных произведений. Победителем указанного тендера стал подконтрольный народному депутату Украины Леросу Гео Багратовичу ФОП Смачелюк Денис Анатольевич, который выступил единственным участником торгов, при этом указанная закупка состоялась по переговорной процедуре, что может свидетельствовать о наличии коррупционных рисков.

Лерос в свою очередь в Facebook заявил, что все муралы, к которым он имеет отношение, были сделаны без привлечения бюджетных средств. Кроме того, Лерос напомнил предвыборное обещание президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял, что СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями.

Как ранее писал «Ракурс», ГБР на основании заявления главы Офиса президента Андрея Ермака открыло уголовное производство в связи с распространением материалов о якобы «торговле» государственными должностями (так называемых «пленок Ермака«). Лерос обнародовал видеоматериалы, на которых человек, похожий на брата Ермака, проводит «собеседования» относительно назначения на государственные должности.