Гео Лерос. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n136027-plivky-iermaka-slugu-vykryvacha-lerosa-zvynuvachuut-u-korupciyi-i-shahraystvi-dokument.html

Ракурс

Опальний нардеп зі «Слуги народу» Гео Лерос повідомив, що проти нього відкрито нове кримінальне провадження. Нардепа, який оприлюднив так звані «плівки Єрмака», тепер звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Рапорт Служби безпеки України (СБУ) до Державного бюро безпеки (ДБР) потрапив до рук адвоката нардепа Масі Найєма, про що Лерос повідомив у Facebook.

Згідно рапорту, Лерос, перебуваючи на посаді радника міністра інформаційної політики та обіймаючи посаду радника мера Києва, нібито лобіював виділення 3,7 млн ​​грн із державного бюджету на арт-проект Art United Us, який передбачав створення муралу на станції метро «Осокорки» в Києві.

У рапорті зазначено, що Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України», яке підпорядковане Міністерству інформаційної політики України, 29 серпня 2018 року оголосило конкурс на закупівлю послуг зі створення й інтерпретації художніх і літературних творів. Переможцем зазначеного тендеру став підконтрольний народному депутату України Леросу Гео Багратовичу ФОП Смачелюк Денис Анатолійович, який виступив єдиним учасником торгів. При цьому зазначена закупівля відбулася по переговорній процедурі, що може свідчити про наявність корупційних ризиків.

Лерос у свою чергу в Facebook заявив, що всі мурали, до яких він має відношення, були зроблені без залучення бюджетних коштів. Крім того, Лерос нагадав передвиборчу обіцянку президента України Володимира Зеленського, який заявляв, що СБУ не буде займатися економічними злочинами.

Як раніше писав «Ракурс», ДБР на підставі заяви глави Офісу президента Андрія Єрмака відкрило кримінальне провадження у зв’язку з поширенням матеріалів про нібито «торгівлю» державними посадами (так званих «плівок Єрмака«). Лерос оприлюднив відеоматеріали, на яких людина, схожа на брата Єрмака, проводить «співбесіди» щодо призначення на державні посади.