Віталій Кличко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n136028-karantyn-u-kyievi-klychko-rozpoviv-naskilky-shtrafuvatymut-porushnykiv-video.html

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Порушників карантину, самоізоляції або режиму обсервації штрафуватимуть.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у сьогоднішньому відеозверненні.

За його словами, за перше таке порушення штраф становитиме 17 тис. грн, за друге — 34 тис. грн, за третє - настане кримінальна відповідальність.

Також Кличко попередив про штрафи за проведення пікніків на природі та інших аналогічних масових гулянок. Для тих, хто влаштовує такі заходи в парках та зонах відпочинку, передбачені штрафи на суму від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн за порушення правил благоустрою.

Мер Києва зазначив, що на таких осіб має складати протоколи поліція, також до цього підключаються працівники благоустрою, муніципальна варта, комунальні та інші служби.

Я переконаний, якщо люди не розуміють слів та пояснень, вони повинні за це платити, — наголосив Кличко.

Нагадаємо, у Києві вже виявлено 107 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, двоє людей вилікувалися.