Два нардепи подали в Раду постанови, які заблокували підписання земельного закону, фото — ТСН

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Земельний закон наразі не може підписати спікер Дмитро Разумков і передати його на підпис президенту. Усе через дві постанови, які внесли до Ради. Нардепи вимагають скасувати нічне голосування щодо запровадження ринку землі.

Проекти постанов № 2178−10-П і № 2178−10-П1 внесли позафракційні нардепи Антон Поляков і

Оксана Савчук. Поляков потрапив у Раду за списками «Слуги народу», але в грудні минулого року вийшов із фракції, а Савчук — член ВО «Свобода».

Вона у пояснювальній записці до тексту постанови написала, що під час розгляду земельний законопроект був поставлений на голосування в цілому.

Савчук також заявляє, що комітет не підготував додаткову порівняльну таблицю з урахуванням пропозицій (поправок) нардепів.

Депутат Колтунович стверджує, що з 520 поданих ним поправок до порівняльної таблиці було включено лише 98 правок, — йдеться у тексті записки.

На думку Савчук, рішення Верховної Ради про прийняття в цілому як закону проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» має бути скасоване до підписання відповідного акту головою Ради.

Таким чином, до розгляду цих постанов, підписання законопроекту № 2178−10 заблоковано.

Нагадаємо, що у ніч з 30 на 31 березня Рада в цілому ухвалила видозмінений напередодні законопроект № 2178−10 про ринок землі. За це рішення знайшлося 259 голосів.