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Людмила Денисова, фото: социальные сети
Обмен пленными: признаки коронавируса есть у некоторых содержащихся в российских тюрьмах украинцев — Денисова (ВИДЕО)https://racurs.ua/n136671-obmen-plennymi-priznaki-koronavirusa-est-u-nekotoryh-soderjaschihsya-v-rossiyskih-turmah.htmlРакурс
Признаки коронавирусной инфекции COVID-19, по предварительной информации, есть у некоторых граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах.
В частности, это касается лиц, находящихся в московской тюрьме «Лефортово». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, эта информация сейчас проверяется, в частности направлено обращение к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.
По словам Денисовой, на этой неделе состоится обмен удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Все, кто вернутся в Украину, будут находиться на двухнедельной обсервации.
Государство и президент собираются вернуть всех граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях и в России, — отметила омбудсмен.
Напомним, СМИ сепаратистов утверждают, что обмен пленными между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР должен состояться 15 апреля.
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