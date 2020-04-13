Людмила Денисова, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n136671-obmen-plennymi-priznaki-koronavirusa-est-u-nekotoryh-soderjaschihsya-v-rossiyskih-turmah.html

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Признаки коронавирусной инфекции COVID-19, по предварительной информации, есть у некоторых граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах.

В частности, это касается лиц, находящихся в московской тюрьме «Лефортово». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, эта информация сейчас проверяется, в частности направлено обращение к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

По словам Денисовой, на этой неделе состоится обмен удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Все, кто вернутся в Украину, будут находиться на двухнедельной обсервации.

Государство и президент собираются вернуть всех граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях и в России, — отметила омбудсмен.

Напомним, СМИ сепаратистов утверждают, что обмен пленными между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР должен состояться 15 апреля.