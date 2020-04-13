Обмен пленными может состояться 15 апреля. Фото: narodna-pravda

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Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР может состояться в ближайшую среду.

Предварительно договорились провести обмен 15 апреля. Согласия достигли стороны Трехсторонней контактной группы. Об этом 13 апреля сообщили СМИ сепаратистов, которые контролируются Российской Федерацией.

Предварительная дата обмена пленными между Украиной и ЛДНР — среда, 15 апреля, — пишут сепаратистские СМИ.

Как известно, 8 апреля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе провела встречу в режиме видеоконференции, на которой достигла договоренностей о новом обмене пленными. Также стороны обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Договорились, что предоставят ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантируют безопасность на всех участках.

Напомним, последний обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года. Из плена вернулись 76 украинцев, а боевикам передали 127 человек. В начале апреля сообщалось, что ЛДНР готовы обменять 19 граждан Украины, которые находятся в плену.