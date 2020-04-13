Обмін полоненими може відбутися 15 квітня. Фото: narodna-pravda

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Обмін полоненими між Україною та самопроголошеними ДНР та ЛНР може відбутися найближчої середи.

Попередньо домовилися провести обмін 15 квітня. Згоди досягли сторони Тристоронньої контактної групи. Про це 13 квітня повідомили ЗМІ сепаратистів, які контролюються Російською Федерацією.

Попередня дата обміну полоненими між Україною і ЛДНР — середа, 15 квітня, — пишуть сепаратистські ЗМІ.

Як відомо, 8 квітня Тристороння контактна група із врегулювання конфлікту на Донбасі провела зустріч в режимі відеоконференції, на якій досягла домовленостей про новий обмін полоненими. Також сторони обговорили питання гуманітарного розмінування територій. Домовилися, що нададуть ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування та гарантують безпеку на всіх ділянках.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 29 грудня 2019 року. Із полону вернулись 76 українців, а бойовикам було передано 127 осіб. На початку квітня повідомлялося, що ЛДНР готові обміняти 19 громадян України, які перебувають у полоні.