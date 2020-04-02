Обмін полоненими: бойовики ЛДНР назвали прізвища українців, яких готові віддати

Обмін полоненими: бойовики ЛДНР назвали прізвища українців, яких готові віддатиhttps://racurs.ua/ua/n136163-obmin-polonenymy-boyovyky-ldnr-nazvaly-prizvyscha-ukrayinciv-yakyh-gotovi-viddaty.htmlРакурс
Обмін полоненими — одна з першочергових задач української влади, але цей процес відбувається не так швидко, як хотілося б. Члени терористичних організацій ДНР і ЛНР сьогодні оприлюднили списки незаконно утримуваних українських громадян, яких готують до майбутнього обміну.
Кожна з так званих самопроголошених республік надала окремий список полонених, повідомляє «Радіо Свобода».
Список ДНР виглядає наступним чином:
- Алакоз Олександр Федорович 26 липня 1991 року народження;
- Гриненко Микола Миколайович 09 червня 1998 року народження;
- Ілюхін Микола Вікторович 25 листопада 1959 року народження;
- Карась Володимир Володимирович 29 червня 1968 року народження;
- Костєв Євген Ігорович 05 травня 1980 року народження;
- Помеляйко Олександр Володимирович 21 вересня 1986 року народження;
- Садовський Олександр Петрович 12 травня 1976 року народження;
- Шайдов Віктор Анатолійович 27 жовтня 1970 року народження.
Список ЛНР містить наступні прізвища:
- Желдак В. А .;
- Можаєв В. В .;
- Миронич С. В .;
- Полозов Н. Н .;
- Попова А. А .;
- Русинов С. В .;
- Сливка І. Д .;
- Сливка А. Д .;
- Табачний А. Е .;
- Штиль А. П .;
- Яковенко А. А.
Таким чином, ЛДНР готові обміняти 19 громадян України, які перебувають у полоні.
Як відомо, останній обмін полоненими відбувся 29 грудня 2019 року. Із полону вернулись 76 українців, а бойовикам було передано 127 осіб.
Як раніше писав «Ракурс», журналіст Станіслав Асєєв стверджує, що серед звільнених є спільники бойовиків, які знущалися над українськими полоненими в ДНР. Перебуваючи в полоні, журналіст сам піддавався знущанням із боку деяких посібників бойовиків, які потім повернулися до Україниу в рамках обміну полоненими.