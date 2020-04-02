Обмін полоненими: бойовики ЛДНР назвали прізвища українців, яких готові віддати

Обмін полоненими. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n136163-obmin-polonenymy-boyovyky-ldnr-nazvaly-prizvyscha-ukrayinciv-yakyh-gotovi-viddaty.html

Ракурс

Обмін полоненими — одна з першочергових задач української влади, але цей процес відбувається не так швидко, як хотілося б. Члени терористичних організацій ДНР і ЛНР сьогодні оприлюднили списки незаконно утримуваних українських громадян, яких готують до майбутнього обміну.

Кожна з так званих самопроголошених республік надала окремий список полонених, повідомляє «Радіо Свобода».

Список ДНР виглядає наступним чином:

Алакоз Олександр Федорович 26 липня 1991 року народження;

Гриненко Микола Миколайович 09 червня 1998 року народження;

Ілюхін Микола Вікторович 25 листопада 1959 року народження;

Карась Володимир Володимирович 29 червня 1968 року народження;

Костєв Євген Ігорович 05 травня 1980 року народження;

Помеляйко Олександр Володимирович 21 вересня 1986 року народження;

Садовський Олександр Петрович 12 травня 1976 року народження;

Шайдов Віктор Анатолійович 27 жовтня 1970 року народження.

Список ЛНР містить наступні прізвища:

Желдак В. А .;

Можаєв В. В .;

Миронич С. В .;

Полозов Н. Н .;

Попова А. А .;

Русинов С. В .;

Сливка І. Д .;

Сливка А. Д .;

Табачний А. Е .;

Штиль А. П .;

Яковенко А. А.

Таким чином, ЛДНР готові обміняти 19 громадян України, які перебувають у полоні.

Як відомо, останній обмін полоненими відбувся 29 грудня 2019 року. Із полону вернулись 76 українців, а бойовикам було передано 127 осіб.

Як раніше писав «Ракурс», журналіст Станіслав Асєєв стверджує, що серед звільнених є спільники бойовиків, які знущалися над українськими полоненими в ДНР. Перебуваючи в полоні, журналіст сам піддавався знущанням із боку деяких посібників бойовиків, які потім повернулися до Україниу в рамках обміну полоненими.