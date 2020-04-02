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Ракурс
Обмін полоненими. Фото: Слово і Діло

Обмін полоненими: бойовики ЛДНР назвали прізвища українців, яких готові віддати

2 кві 2020, 17:37
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Обмін полоненими — одна з першочергових задач української влади, але цей процес відбувається не так швидко, як хотілося б. Члени терористичних організацій ДНР і ЛНР сьогодні оприлюднили списки незаконно утримуваних українських громадян, яких готують до майбутнього обміну.

Кожна з так званих самопроголошених республік надала окремий список полонених, повідомляє «Радіо Свобода».

Список ДНР виглядає наступним чином:

  • Алакоз Олександр Федорович 26 липня 1991 року народження;
  • Гриненко Микола Миколайович 09 червня 1998 року народження;
  • Ілюхін Микола Вікторович 25 листопада 1959 року народження;
  • Карась Володимир Володимирович 29 червня 1968 року народження;
  • Костєв Євген Ігорович 05 травня 1980 року народження;
  • Помеляйко Олександр Володимирович 21 вересня 1986 року народження;
  • Садовський Олександр Петрович 12 травня 1976 року народження;
  • Шайдов Віктор Анатолійович 27 жовтня 1970 року народження.

Список ЛНР містить наступні прізвища:

  • Желдак В. А .;
  • Можаєв В. В .;
  • Миронич С. В .;
  • Полозов Н. Н .;
  • Попова А. А .;
  • Русинов С. В .;
  • Сливка І. Д .;
  • Сливка А. Д .;
  • Табачний А. Е .;
  • Штиль А. П .;
  • Яковенко А. А.

Таким чином, ЛДНР готові обміняти 19 громадян України, які перебувають у полоні.

Як відомо, останній обмін полоненими відбувся 29 грудня 2019 року. Із полону вернулись 76 українців, а бойовикам було передано 127 осіб.

Як раніше писав «Ракурс», журналіст Станіслав Асєєв стверджує, що серед звільнених є спільники бойовиків, які знущалися над українськими полоненими в ДНР. Перебуваючи в полоні, журналіст сам піддавався знущанням із боку деяких посібників бойовиків, які потім повернулися до Україниу в рамках обміну полоненими.


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