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Ракурс
Обмен пленными. Фото: Слово и Дело

Обмен пленными: боевики ЛДНР назвали фамилии украинцев, которых готовы отдать

2 апр 2020, 17:37
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Обмен пленными — одна из первостепенных задач украинской власти, но данный процесс происходит не так быстро, как хотелось бы. Члены террористических организаций ДНР и ЛНР сегодня обнародовали списки незаконно удерживаемых украинских граждан, которых готовят к предстоящему обмену.

Каждая из так называемых самопровозглашенных республик предоставила отдельный список пленных, сообщает «Радіо Свобода».

Список ДНР выглядит следующим образом:

  • Алакоз Александр Федорович 26 июля 1991 года рождения;
  • Гриненко Николай Николаевич 09 июня 1998 года рождения;
  • Илюхин Николай Викторович 25 ноября 1959 года рождения;
  • Карась Владимир Владимирович 29 июня 1968 года рождения;
  • Костев Евгений Игоревич 05 мая 1980 года рождения;
  • Помеляйко Александр Владимирович 21 сентября 1986 года рождения;
  • Садовский Александр Петрович 12 мая 1976 года рождения;
  • Шайдов Виктор Анатольевич 27 октября 1970 года рождения.

Список ЛНР содержит следующие фамилии:

  • Желдак В. А.;
  • Можаев В. В.;
  • Мироныч С. В.;
  • Полозов Н. Н.;
  • Попова А. А.;
  • Русинов С.В.;
  • Сливка И. Д.;
  • Сливка А. Д.;
  • Табачный А. Е.;
  • Штиль А. П.;
  • Яковенко А. А.

Таким образом, ЛДНР готовы обменять 19 граждан Украины, которые находятся в плену.

Как известно, последний обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года. Из плена вернулись 76 украинцев, а боевикам были переданы 127 человек.

Как ранее писал «Ракурс», журналист Станислав Асеев утверждает, что среди освобожденных есть пособники боевиков, которые издевались над украинскими пленными в ДНР. Находясь в плену, журналист сам подвергался издевательствам со стороны некоторых пособников боевиков, которые затем возвратились в Украину в рамках обмена пленными.


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