Обмен пленными: боевики ЛДНР назвали фамилии украинцев, которых готовы отдать

Обмен пленными. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n136163-obmen-plennymi-boeviki-ldnr-nazvali-familii-ukraincev-kotoryh-gotovy-otdat.html

Ракурс

Обмен пленными — одна из первостепенных задач украинской власти, но данный процесс происходит не так быстро, как хотелось бы. Члены террористических организаций ДНР и ЛНР сегодня обнародовали списки незаконно удерживаемых украинских граждан, которых готовят к предстоящему обмену.

Каждая из так называемых самопровозглашенных республик предоставила отдельный список пленных, сообщает «Радіо Свобода».

Список ДНР выглядит следующим образом:

Алакоз Александр Федорович 26 июля 1991 года рождения;

Гриненко Николай Николаевич 09 июня 1998 года рождения;

Илюхин Николай Викторович 25 ноября 1959 года рождения;

Карась Владимир Владимирович 29 июня 1968 года рождения;

Костев Евгений Игоревич 05 мая 1980 года рождения;

Помеляйко Александр Владимирович 21 сентября 1986 года рождения;

Садовский Александр Петрович 12 мая 1976 года рождения;

Шайдов Виктор Анатольевич 27 октября 1970 года рождения.

Список ЛНР содержит следующие фамилии:

Желдак В. А.;

Можаев В. В.;

Мироныч С. В.;

Полозов Н. Н.;

Попова А. А.;

Русинов С.В.;

Сливка И. Д.;

Сливка А. Д.;

Табачный А. Е.;

Штиль А. П.;

Яковенко А. А.

Таким образом, ЛДНР готовы обменять 19 граждан Украины, которые находятся в плену.

Как известно, последний обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года. Из плена вернулись 76 украинцев, а боевикам были переданы 127 человек.

Как ранее писал «Ракурс», журналист Станислав Асеев утверждает, что среди освобожденных есть пособники боевиков, которые издевались над украинскими пленными в ДНР. Находясь в плену, журналист сам подвергался издевательствам со стороны некоторых пособников боевиков, которые затем возвратились в Украину в рамках обмена пленными.