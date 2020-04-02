Обмен пленными: боевики ЛДНР назвали фамилии украинцев, которых готовы отдать

Обмен пленными: боевики ЛДНР назвали фамилии украинцев, которых готовы отдатьhttps://racurs.ua/n136163-obmen-plennymi-boeviki-ldnr-nazvali-familii-ukraincev-kotoryh-gotovy-otdat.htmlРакурс
Обмен пленными — одна из первостепенных задач украинской власти, но данный процесс происходит не так быстро, как хотелось бы. Члены террористических организаций ДНР и ЛНР сегодня обнародовали списки незаконно удерживаемых украинских граждан, которых готовят к предстоящему обмену.
Каждая из так называемых самопровозглашенных республик предоставила отдельный список пленных, сообщает «Радіо Свобода».
Список ДНР выглядит следующим образом:
- Алакоз Александр Федорович 26 июля 1991 года рождения;
- Гриненко Николай Николаевич 09 июня 1998 года рождения;
- Илюхин Николай Викторович 25 ноября 1959 года рождения;
- Карась Владимир Владимирович 29 июня 1968 года рождения;
- Костев Евгений Игоревич 05 мая 1980 года рождения;
- Помеляйко Александр Владимирович 21 сентября 1986 года рождения;
- Садовский Александр Петрович 12 мая 1976 года рождения;
- Шайдов Виктор Анатольевич 27 октября 1970 года рождения.
Список ЛНР содержит следующие фамилии:
- Желдак В. А.;
- Можаев В. В.;
- Мироныч С. В.;
- Полозов Н. Н.;
- Попова А. А.;
- Русинов С.В.;
- Сливка И. Д.;
- Сливка А. Д.;
- Табачный А. Е.;
- Штиль А. П.;
- Яковенко А. А.
Таким образом, ЛДНР готовы обменять 19 граждан Украины, которые находятся в плену.
Как известно, последний обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года. Из плена вернулись 76 украинцев, а боевикам были переданы 127 человек.
Как ранее писал «Ракурс», журналист Станислав Асеев утверждает, что среди освобожденных есть пособники боевиков, которые издевались над украинскими пленными в ДНР. Находясь в плену, журналист сам подвергался издевательствам со стороны некоторых пособников боевиков, которые затем возвратились в Украину в рамках обмена пленными.