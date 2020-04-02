Председатель Макаровского районного совета Александра Гулак. Фото: liga.net

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Председатель Макаровского районного совета Александра Гулак попал на так называемые «пленки Ермака», которые касаются коррупции среди высокопоставленных чиновников.

Новое видео было опубликовано 2 апреля на странице д’Ермак в Telegram. На видео говорится о том, как Гулак хотел присвоить 500 га земли. Отмечается, что чиновник обратился с этой идеей к налоговикам, но получил отказ. В ответ председатель райсовета обещал их уволить и угрожал сжечь дома.

Также в видео говорится о том, что он должен был помочь друзьям Ермака, но обещание свое не сдержал.

Кроме того, сообщается, что Александр Гулак «бесстрашный» и то, что Служба безопасности Украины в свое время вела по нему дело. Правоохранители прослушивали чиновника и тот «наговорил на что-то серьезное».

Отмечается, что впоследствии оперативники спецслужбы приехали к Гулаку и продали ему диск с его записями за 40 тыс. долл.

Напомним, вчера на странице д’Ермак в Telegram появились кадры собеседования Дениса Ермака с Владимиром Купчаком на руководителя «Энергоатом». Сообщалось, что Купчак за знакомство с братом Андрея Ермака заплатил 15 тыс. долл.