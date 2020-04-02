Голова Макарівської районної ради Олександра Гулак. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n136162-monopolizuvav-rayon-i-hotiv-pryvlasnyty-500-ga-zemli-novi-plivky-iermaka-stosuutsya-golovy.html

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Голова Макарівської районної ради Олександра Гулак потрапив до так званих «плівок Єрмака», які стосуються корупції в серед високопосадовців.

Нове відео було опубліковане 2 квітня на сторінці д’Ермак у Telegram. На відео йдеться про те, як Гулак хотів привласнити 500 га землі. Зазначається, що чиновник звернувся з цієї ідеєю до податківців, але отримав відмову. У відповідь голова райради обіцяв їх звільнити та погрожував спалити будинки.

Також у відео йдеться про те, що він мав допомогти друзям Єрмака, але обіцянку свою не стримав.

Крім того, повідомляється, що Олександр Гулак «безстрашний» і те, що Служба безпеки України свого часу вела по ньому справу. Правоохоронці прослуховували посадовця і той «наговорив на щось серйозне».

Зазначається, що згодом оперативники спецслужби приїхали до Гулака і продали йому диск із його ж записами за 40 тис. дол.

Нагадаємо, вчора у на сторінці д’Ермак у Telegram з’явилися кадри співбесіди Дениса Єрмака із Володимиром Купчаком на керівника «Енергоатом». Повідомлялося, що Купчак за знайомство з братом Андрія Єрмака заплатив 15 тис. дол.