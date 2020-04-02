Держрезерв заявляє про захоплення свого офісу невідомими

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Державне агентство резерву України (Держрезерв) заявляє про захоплення свого офісу невідомими особами.

Інцидент стався сьогодні вранці, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що до приміщення, котре є режимним об'єктом, до якого можна потрапити лише за електронними пропусками, увірвалися понад 20 невідомих осіб без засобів індивідуального захисту. Приміщення залишати вони відмовлялися, тому було викликано поліцію.

Проте після від’їзду патрульних вказані особи знову спробували увірватися до кабінетів відомства, в тому числі керівника агентства, зламавши двері. Свої дії вони пізніше пояснили тим, що підготували лист до очільника Держрезерву і «бажали дізнатися, як і кому були розподілені медичні маски».

Унаслідок інциденту було понівечено державне майно. Крім того, в Держрезерві побоюються, що працівників відомства могли інфікувати коронавірусом.

У відомстві вважають цей інцидент провокацією та спробою «представників політичних партій» заблокувати його роботу.

Оскільки тепер приміщення необхідно закрити на карантин і провести дезінфекцію, це може призвести до повної зупинки його роботи, — наголошують у Держрезерві.

У відомстві також зазначають, що передали усі наявні 9 млн 986 тис. масок Міністерству охорони здоров’я, котре займається їх розподілом.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в офісі Держрезерву відбулися обшуки через виявлення протермінованої продукції на складах.