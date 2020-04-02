Міністерство освіти спростувало фейк про скасування ЗНО і триваліший карантин

Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136160-ministerstvo-osvity-sprostuvalo-feyk-pro-skasuvannya-zno-i-tryvalishyy-karantyn.html

Ракурс

Міністерство освіти спростувало інформацію про скасування ЗНО. Також у МОН заявляють, що неправдивою є інформацію про продовження загальнонаціонального карантину в Україні.

Інформація про скасування зовнішнього незалежного оцінювання та продовження карантину до 15 травня активно поширюється у батьківських та вчительських групах з посиланням на сторінку міністерства у Facebook. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це 2 квітня повідомила прес-служба МОН.

Уряд визначив, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року. Ця дата наразі залишається незмінною. Якщо уряд ухвалить рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти, — зазначили у відомстві.

У міністерстві додали, що скасовувати ЗНО не будуть, бо цьогоріч вступ до вишів відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Міністерство освіти закликало українців довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн», який розрахований на дистанційне навчання школярів під час карантину. Програма проекту передбачає навчання школярів з 5 по 11 клас, в телеефірі уроки вестимуть 40 педагогів із Києва.