Министерство образования опровергло фейк об отмене ВНО и затяжном карантине

Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Министерство образования опровергло информацию об отмене ВНО. Также в МОН заявляют, что ложной является информация о продлении общенационального карантина в Украине.

Информация об отмене внешнего независимого оценивания и продлении карантина до 15 мая активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на страницу министерства в Facebook. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба МОН.

Правительство определило, что карантин продлится до 24 апреля 2020 года. Эта дата пока остается неизменной. Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также направит соответствующие письма местным управлением образования, — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что отменять ВНО не будут, потому что в этом году поступление в вузы будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания. Министерство образования призвало украинцев доверять только официальным источникам.

Напомним, с 6 апреля в Украине стартует проект «Всеукраинская школа онлайн», который рассчитан на дистанционное обучение школьников во время карантина. Программа проекта предусматривает обучение школьников с 5 по 11 класс, в телеэфире уроки будут вести 40 педагогов из Киева.