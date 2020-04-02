Екологія. Фото: МК

https://racurs.ua/ua/n136158-koronavirus-pozytyvno-vplynuv-na-ekologichnu-sytuaciu-u-sviti-foto.html

Ракурс

Коронавірус є смертельною загрозою для людства, але не для нашої планети. У результаті карантину, введеного багатьма індустріально розвиненими країнами в зв’язку з пандемією, атмосфера Землі встигла помітно очиститися від шкідливих викидів. Закрилися багато підприємств, а зниження транспортної активності зменшило викиди в атмосферу.

Одним із основних забруднювачів є двоокис азоту. Основними його джерелами є транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння, об'єкти енергетики, теплопостачання і промисловості, повідомляє N+1.

На початку цього року рівень двоокису азоту в Китаї впав на 37%. Це говорить про те, що заходи щодо запобігання поширення коронавірусу вплинули на кількість шкідливих викидів промислових підприємств і транспорту.

Зниження попиту на електроенергію призвело до того, що споживання вугілля на електростанціях Китаю на початку березня 2020 року знизилося на 36%.

Аналогічне зниження концентрації двоокису азоту спостерігається практично в усіх європейських країнах із січня по березень цього року. За даними Європейського космічного агентства, це особливо добре помітно на півночі Італії, яка дуже сильно постраждала від пандемії.

У Нью-Йорку всього за кілька днів березня викиди чадного газу знизилися на 50%. Також помітне зниження концентрації двоокису азоту спостерігається і в Лондоні.

Спад промислового виробництва та активності транспортної галузі призвели до зниження викидів парникових газів. У Китаї за останні чотири тижні кількість викидів знизилося на 25%. У Нью-Йорку відзначається зниження у повітрі двоокису вуглецю на 5−10%, а також спостерігається постійне зниження концентрації метану.

Як писав раніше «Ракурс», пандемія коронавірусу спровокувала очищення повітря над Європою. Відзначається значне зниження концентрації двоокису азоту в декількох великих містах Європи, включаючи Париж, Мадрид і Рим.