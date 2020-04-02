Экология. Фото: МК

https://racurs.ua/n136158-koronavirus-uluchshil-ekologicheskuu-situaciu-v-mire-foto.html

Ракурс

Коронавирус является смертельной угрозой для человечества, но не для нашей планеты. В результате карантина, введенного многими индустриально развитыми странами в связи с пандемией, атмосфера Земли успела заметно очиститься от вредных выбросов. Закрылись многие предприятия, а снижение транспортной активности уменьшило выбросы в атмосферу.

Одним из основных загрязнителей является диоксид азота. Основными его источниками являются транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, объекты энергетики, теплоснабжения и промышленности, сообщает N+1.

В начале этого года уровень диоксида азота в Китае упал на 37%. Это говорит о том, что меры по предотвращению распространения коронавируса оказали влияние на количество вредных выбросов промышленных предприятий и транспорта.

Снижение спроса на электроэнергию привело к тому, что потребление угля на электростанциях Китая в начале марта 2020 года снизилось на 36%.

Аналогичное снижение концентрации диоксида азота наблюдается практически во всех европейских странах с января по март этого года. По данным Европейского космического агентства, это особенно хорошо заметно на севере Италии, которая очень сильно пострадала от пандемии.

В Нью-Йорке всего за несколько дней марта выбросы угарного газа снизились на 50%. Также заметное снижение концентрации диоксида азота наблюдается и в Лондоне.

Спад промышленного производства и активности транспортной отрасли привели к снижению выбросов парниковых газов. В Китае за последние четыре недели количество выбросов снизилось на 25%. В Нью-Йорке отмечается снижение в воздухе двуокиси углерода на 5−10%, а также наблюдается постоянное снижение концентрации метана.

Как писал ранее «Ракурс», пандемия коронавируса спровоцировала очищение воздуха над Европой. Отмечается значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим.