Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взрыв на Киевщине: во время ссоры мужчин разорвалась граната, есть погибший. Фото: Sputnik

Взрыв на Киевщине: во время ссоры мужчин разорвалась граната, есть погибший (ФОТО)

2 апр 2020, 16:21
999

Взрыв гранаты произошел сегодня во время ссоры двух мужчин в Киевской области. В результате один из них погиб, а другой участник конфликта и случайный свидетель оказались в больнице.

59-летний житель села Жоравка Яготинского района, вооружившись самодельным пистолетом и гранатой, пришел к директору местного фермерского предприятия, чтобы получить деньги на лечение. Об этом сообщает пресс-центр облуправления Нацполиции.

Между мужчинами возникла ссора, во время которой гость выстрелил в живот оппоненту. После этого в руках стрелка взорвалась граната и он погиб на месте.

Директора предприятия и один из его работников, который стал случайным свидетелем конфликта, находятся в больнице с ранениями.

Вибух на Київщині. Фото: Нацполіція

Вибух на Київщині. Фото: Нацполіція

Полиция открыла уголовные производства по факту покушения на преступление (ст. 15 УК Украины) и умышленного убийства (ст. 115 УК). Также решается вопрос о расследовании незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК). Продолжается следствие и допросы свидетелей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше