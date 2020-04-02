Взрыв на Киевщине: во время ссоры мужчин разорвалась граната, есть погибший. Фото: Sputnik

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Взрыв гранаты произошел сегодня во время ссоры двух мужчин в Киевской области. В результате один из них погиб, а другой участник конфликта и случайный свидетель оказались в больнице.

59-летний житель села Жоравка Яготинского района, вооружившись самодельным пистолетом и гранатой, пришел к директору местного фермерского предприятия, чтобы получить деньги на лечение. Об этом сообщает пресс-центр облуправления Нацполиции.

Между мужчинами возникла ссора, во время которой гость выстрелил в живот оппоненту. После этого в руках стрелка взорвалась граната и он погиб на месте.

Директора предприятия и один из его работников, который стал случайным свидетелем конфликта, находятся в больнице с ранениями.

Полиция открыла уголовные производства по факту покушения на преступление (ст. 15 УК Украины) и умышленного убийства (ст. 115 УК). Также решается вопрос о расследовании незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК). Продолжается следствие и допросы свидетелей.