Вибух на Київщині: під час сварки чоловіків розірвалася граната, є загиблий. Фото: Sputnik

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Вибух гранати стався сьогодні під час сварки двох чоловіків у Київській області. Як наслідок, один із них загинув, а інший учасник конфлікту та випадковий свідок опинилися в лікарні.

59-річний житель села Жоравка Яготинського району, озброївшись саморобним пістолетом і гранатою, завітав до директора місцевого фермерського підприємства, аби отримати грошей на лікування. Про це повідомляє прес-центр облуправління Нацполіції.

Між чоловіками виникла сварка, під час якої гість вистрелив у живіт опоненту. Після цього в руках стрілка вибухнула граната й він загинув на місці.

Директора підприємства й один із його працівників, який став випадковим свідком конфлікту, перебувають у лікарні з пораненнями.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом замаху на злочин (ст. 15 КК України) та умисного вбивства (ст. 115 ККУ). Також вирішується питання про розслідування незаконного поводження зі зброєю і боєприпасами (ст. 263 ККУ). Триває слідство та допити свідків.