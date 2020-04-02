Ще один український літак прибув до Китаю, фото: Кирило Тимошенко

https://racurs.ua/ua/n136157-schodnya-bez-pererv-ta-vyhidnyh-v-ofisi-prezydenta-rozpovily-pro-povitryanyy-mist-z-dostavky.html

Ракурс

Медичні маски для аптечних мереж привезе український літак, який наразі перебуває в Китаї.

Про це заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у своєму Фейсбуці.

Від сьогодні наш повітряний міст працює в наступному режимі: як тільки один літак вилітає з Китаю — йому назустріч вилітає наступний з Києва, — зазначив Тимошенко.

За його словами, авіаперельоти в такому режимі здійснюватимуться щодня без перерв та вихідних.

Тимошенко запевнив, що такі польоти аптечні мережі оплачують за власні кошти, держава допомагає лише логістикою, дозволом на перельоти та переговорами з перевізниками, з котрими досягнута домовленість щодо здійснення польотів фактично за ціною собівартості.

Чиновник зазначив, що цього разу літак привезе з Китаю звичайні маски для населення.

Загалом маски промислового виробництва можна поділити на такі групи:

спеціалізовані або хірургічні (складаються з чотирьох шарів — двох зовнішніх, фільтрувального шару та шару, що не пропускає рідину);

звичайні (процедурні), які складаються з трьох шарів (двох зовнішніх і одного фільтрувального);

респіраторні маски № 95 (забезпечують фільтрацію 95% шкідливих речовин залежно від типу);

маски PITTA (складаються з двох зовнішніх шарів із бавовни та одного фільтрувального з поліуретану), які здатні захищати від передачі низки збудників хвороб, але не вірусів.

Також можна зробити саморобну маску з кількох шарів марлі та фільтрувального шару з вати, проте її ефективність буде значно меншою, ніж вищезгаданих аналогів.

Нагадаємо, кілька днів тому до України прибув літак із Китаю, який привіз респіратори і маски.