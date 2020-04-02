Еще один украинский самолет прибыл в Китай, фото: Кирилл Тимошенко

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Медицинские маски для аптечных сетей привезет украинский самолет, который сейчас находится в Китае.

Об этом заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в своем Фейсбуке.

С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме: как только один самолет вылетает из Китая, ему навстречу вылетает следующий из Киева, — отметил Тимошенко.

По его словам, авиаперелеты в таком режиме будут осуществляться ежедневно без перерывов и выходных.

Тимошенко заверил, что такие полеты аптечные сети оплачивают за свой счет, государство помогает только логистикой, разрешением на перелеты и переговорами с перевозчиками, с которыми достигнута договоренность по осуществлению полетов фактически по цене себестоимости.

Чиновник отметил, что на этот раз самолет привезет из Китая обычные маски для населения.

В целом маски промышленного производства можно разделить на следующие группы:

специализированные или хирургические (состоят из четырех слоев — двух внешних, фильтровального слоя и слоя, не пропускающего жидкость);

обычные (процедурные), которые состоят из трех слоев (двух внешних и одного фильтровального);

респираторные маски № 95 (обеспечивают фильтрацию 95% вредных веществ в зависимости от типа);

маски PITTA (состоят из двух внешних слоев из хлопка и одного фильтровального из полиуретана), которые способны защищать от передачи ряда возбудителей болезней, но не от вирусов.

Также можно сделать самодельную маску из нескольких слоев марли и фильтровального слоя из ваты, однако ее эффективность будет значительно ниже, чем у вышеуказанных аналогов.

Напомним, несколько дней назад в Украину прибыл самолет из Китая, который привез респираторы и маски.