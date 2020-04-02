Госрезерв заявил о захвате своего офиса неизвестными

https://racurs.ua/n136161-gosrezerv-zayavlyaet-o-zahvate-svoego-ofisa-neizvestnymi-licami.html

Ракурс

Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) заявляет о захвате своего офиса неизвестными.

Инцидент произошел сегодня утром, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в помещение, являющееся режимным объектом, в который можно попасть только по электронным пропускам, ворвались больше 20 неизвестных без средств индивидуальной защиты. Помещение покидать они отказывались, потому была вызвана полиция.

Однако после отъезда патрульных указанные лица снова попытались ворваться в кабинеты ведомства, в том числе главы агентства, сломав двери. Свои действия они позже объяснили тем, что подготовили письмо к руководителю Госрезерва и «хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски».

В результате инцидента было повреждено государственное имущество. Кроме того, в Госрезерве опасаются, что работников ведомства могли инфицировать коронавирусом.

В ведомстве считают этот инцидент провокацией и попыткой «представителей политических партий» заблокировать его работу.

Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, это может привести к полной остановке его работы, — подчеркивают в Госрезерве.

В ведомстве также отмечают, что передали все имеющиеся 9 млн 986 тыс. масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением.

Напомним, в ноябре прошлого года в офисе Госрезерва прошли обыски из-за обнаружения просроченной продукции на складах.